Актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер». Об этом следует из трансляции на телеканале CNN.
«Киллиан Мерфи получил премию „Оскар“ как лучший актер за роль в „Оппенгеймере“. Мерфи изобразил Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы, в эпической драме Кристофера Нолана», —
В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.
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