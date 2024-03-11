Актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

11 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Киллиан Мерфи Фото: Анна Майорова © URA.RU Актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер». Об этом следует из трансляции на телеканале CNN. «Киллиан Мерфи получил премию „Оскар“ как лучший актер за роль в „Оппенгеймере“. Мерфи изобразил Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы, в эпической драме Кристофера Нолана», — говорится в материале. В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.

Актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер». Об этом следует из трансляции на телеканале CNN. «Киллиан Мерфи получил премию „Оскар“ как лучший актер за роль в „Оппенгеймере“. Мерфи изобразил Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы, в эпической драме Кристофера Нолана», — говорится в материале. В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.