Суд наказал пермячку, рассказавшую полиции о бывшем муже, который увлекается проститутками

Суд наказал пермячку за клевету о бывшем муже

11 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Пьяная пермячка случайно сдала мужа полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми, оклеветавшая своего супруга, приговорена к обязательным работам. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее бывший муж якобы неоднократно был замечен с несовершеннолетними. Кроме того, по словам горожанки, в их квартире происходят «групповые встречи с обнаженными людьми», а экс-супруг пользуется услугами проституток. Таким пермячка решила отомстить своему бывшему мужу после конфликта из-за их трехлетней дочери, говорится в telegram-канале Пермского краевого суда. «Обиженная женщина решила отомстить. Она написала заявление в полицию с заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство, подрывающими репутацию экс-супруга. В заявлении гражданка сообщила, что […] бывший муж имеет венерические заболевания, поскольку пользуется услугами женщин легкого поведения. Заявительница боится, что он также может заразить дочь», — сообщает пресс-служба краевого суда. Суд первой инстанции установил, что указанная информация была ложной. Женщина признана виновной по статье о клевете (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) и приговорена к 300 часам обязательных работ. Пермячка пыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменений.

Жительница Перми, оклеветавшая своего супруга, приговорена к обязательным работам. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее бывший муж якобы неоднократно был замечен с несовершеннолетними. Кроме того, по словам горожанки, в их квартире происходят «групповые встречи с обнаженными людьми», а экс-супруг пользуется услугами проституток. Таким пермячка решила отомстить своему бывшему мужу после конфликта из-за их трехлетней дочери, говорится в telegram-канале Пермского краевого суда. «Обиженная женщина решила отомстить. Она написала заявление в полицию с заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство, подрывающими репутацию экс-супруга. В заявлении гражданка сообщила, что […] бывший муж имеет венерические заболевания, поскольку пользуется услугами женщин легкого поведения. Заявительница боится, что он также может заразить дочь», — сообщает пресс-служба краевого суда. Суд первой инстанции установил, что указанная информация была ложной. Женщина признана виновной по статье о клевете (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) и приговорена к 300 часам обязательных работ. Пермячка пыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменений.