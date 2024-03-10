10 марта 2024

Свердловчане в три раза больше заказывают посылки на маркетплейсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пик заказа посылок у свердловчан в 2023 году пришелся на последние три месяца перед Новым годом
Пик заказа посылок у свердловчан в 2023 году пришелся на последние три месяца перед Новым годом Фото:

Жители Свердловской области получили в три раза больше посылок от маркетплейса Ozon в 2023 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Почты России".

"В 2023 году свердловчане получили в отделениях "Почты России" около 20 000 заказов, это в три раза боле, чем по итогам 2022 года. Получить посылку с маркетплейса сейчас можно в любом почтовом отделении Свердловской области", — говорится в сообщении.

Также известно, что самую тяжелую посылку за 2023 год получили в Серове (Свердловская область), ее вес составил 30 килограмм. Самый легкий заказ весом в 1 грамм получили в селе Байкалово. Максимальное количество посылок было доставлено в последние три месяца — с октября по декабрь.

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Жители Свердловской области получили в три раза больше посылок от маркетплейса Ozon в 2023 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Почты России". "В 2023 году свердловчане получили в отделениях "Почты России" около 20 000 заказов, это в три раза боле, чем по итогам 2022 года. Получить посылку с маркетплейса сейчас можно в любом почтовом отделении Свердловской области", — говорится в сообщении. Также известно, что самую тяжелую посылку за 2023 год получили в Серове (Свердловская область), ее вес составил 30 килограмм. Самый легкий заказ весом в 1 грамм получили в селе Байкалово. Максимальное количество посылок было доставлено в последние три месяца — с октября по декабрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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