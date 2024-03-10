Свердловчане в три раза больше заказывают посылки на маркетплейсе

Жители Свердловской области получили в три раза больше посылок от маркетплейса Ozon в 2023 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Почты России".
"В 2023 году свердловчане получили в отделениях "Почты России" около 20 000 заказов, это в три раза боле, чем по итогам 2022 года. Получить посылку с маркетплейса сейчас можно в любом почтовом отделении Свердловской области", — говорится в сообщении.
Также известно, что самую тяжелую посылку за 2023 год получили в Серове (Свердловская область), ее вес составил 30 килограмм. Самый легкий заказ весом в 1 грамм получили в селе Байкалово. Максимальное количество посылок было доставлено в последние три месяца — с октября по декабрь.
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