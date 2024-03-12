В селе Введенское Курганской области собаки загрызли сибирскую косулю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Собаки загрызли косулю прямо во дворе. Собак отогнали, но животное спасти не удалось. Хозяйку питомцев знаем, живет на Пчелке (квартал в селе Введенское)», — рассказали URA.RU источники.
Сообщается, что собаки также нападают на людей, поэтому жители села планируют жаловаться на их владелицу. Журналисту рассказали, что участковый обращался к представителям курганских властей. Однако, отмечают источники, труп косули не был убран сразу.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово гибнут сибирские косули. Мертвых и раненых животных начали замечать на улицах населенных пунктов. Однако по официально версии властей, косули в регионе не погибают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.