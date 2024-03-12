12 марта 2024

В Курганской области собаки загрызли косулю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Курганцы жалуются на собачницу, питомец которой загрыз косулю Фото:
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В селе Введенское Курганской области собаки загрызли сибирскую косулю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Собаки загрызли косулю прямо во дворе. Собак отогнали, но животное спасти не удалось. Хозяйку питомцев знаем, живет на Пчелке (квартал в селе Введенское)», — рассказали URA.RU источники.

Сообщается, что собаки также нападают на людей, поэтому жители села планируют жаловаться на их владелицу. Журналисту рассказали, что участковый обращался к представителям курганских властей. Однако, отмечают источники, труп косули не был убран сразу.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово гибнут сибирские косули. Мертвых и раненых животных начали замечать на улицах населенных пунктов. Однако по официально версии властей, косули в регионе не погибают.

В курганском селе собаки загрызли косулю
В курганском селе собаки загрызли косулю
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В селе Введенское Курганской области собаки загрызли сибирскую косулю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Собаки загрызли косулю прямо во дворе. Собак отогнали, но животное спасти не удалось. Хозяйку питомцев знаем, живет на Пчелке (квартал в селе Введенское)», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что собаки также нападают на людей, поэтому жители села планируют жаловаться на их владелицу. Журналисту рассказали, что участковый обращался к представителям курганских властей. Однако, отмечают источники, труп косули не был убран сразу. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово гибнут сибирские косули. Мертвых и раненых животных начали замечать на улицах населенных пунктов. Однако по официально версии властей, косули в регионе не погибают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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