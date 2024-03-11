Свердловские чиновники отсудили у пенсионерки жилье, оставив ее без крыши над головой. Фото

В Каменском округе пенсионерка-инвалид осталась без жилья после иска мэрии

11 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пенсионерка вынуждена скитаться по чужим углам, лишившись жилища (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Каменского городского округа (Свердловская область) отсудили у пенсионерки Людмилы Невьянцевой из села Колчедан единственное жилье, которое она занимала по договору социального найма. Теперь 75-летняя женщина ютится в квартире у знакомых. Юрист Сергей Барсуков подал заявление на отмену решения суда, а также готовит обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Людмила Невьянцева всю жизнь прожила в Колчедане, трудилась нянечкой в детском саду. В 2006 году у нее сгорел дом, ей выделили скромное жилье в одноэтажном деревянном бараке 1944 года постройки — с холодной водой, без ванны и туалета. И без того ветхая квартира с годами пришла в упадок: по акту осмотра за 2019 год степень износа дома составляла 58%, проводка находилась в аварийном состоянии, а печь просела и отапливать ею дом стало невозможно. В 2021 году, когда выдалась особенно холодная зима, батареи замерзли и их пришлось срезать. Новость по теме В Екатеринбурге 73-летнюю пенсионерку выселяют из единственного жилья «Женщина, которая к тому же является инвалидом второй группы, не смогла проживать в этом доме, поскольку ей не по силам было его содержать. Об этом она неоднократно предупреждала местные власти, но те лишь разводили руками. Тогда мы, юристы, обратились в межведомственную комиссию для оценки состояния жилого помещения и признании дома аварийным», — рассказал Барсуков. Тогда же, три года назад, пенсионерке пришлось переселиться на время к знакомым. Она надеялась, что барак сочтут аварийным и ей предоставят другое, более достойное жилье. Однако вместо этого каменские власти подали иск о признании Невьянцевой утратившей право пользования ее жилищем. Поводом стал тот факт, что в последние два года женщина в бараке не проживала, хотя и платила квартплату. В Каменском районном суде требования чиновников удовлетворили. По словам Барсукова, сделано это было тайком, пенсионерку не приглашали в суд, а о том, что она больше не имеет права жить в бараке, та узнала случайно. «Подло и мерзко. Пожилая женщина вынуждена скитаться на старости лет по съемным квартирам», — считает юрист. Барсуков подал заявление на отмену решения суда и готовит жалобу в Следственный комитет на действия каменских властей. Также он намерен обратиться в прокуратуру: у юриста вызвал вопрос тот факт, что помощник местного прокурора в суде поддержал каменские власти и не защитил права пенсионерки-инвалида. «Да, действительно эта женщина после пожара проживала по указанному адресу по договору соцнайма. Жилье было временным. Потом она просто оттуда выехала, никого не предупредила и ничего не попросила взамен. Если бы она продолжала там жить и барак признали аварийным, то ее могли бы переселить по программе переселения из ветхого жилья. А так у нас очереди очень немаленькие, а жилой фонд небольшой», — прокомментировал ситуацию глава Каменского городского округа Алексей Кошкаров. Деревянный барак был построен еще в военные годы Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Внутри жилища все прогнило Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Людмила Невьянцева считает социальной несправедливостью то, что у нее забрали одно жилье и не дали другого Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым В бараке пенсионерка жила жила до 2021 года, пока находиться там стало невозможно Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым В бараке нет туалета, ванной и горячей воды Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Каменского городского округа (Свердловская область) отсудили у пенсионерки Людмилы Невьянцевой из села Колчедан единственное жилье, которое она занимала по договору социального найма. Теперь 75-летняя женщина ютится в квартире у знакомых. Юрист Сергей Барсуков подал заявление на отмену решения суда, а также готовит обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Людмила Невьянцева всю жизнь прожила в Колчедане, трудилась нянечкой в детском саду. В 2006 году у нее сгорел дом, ей выделили скромное жилье в одноэтажном деревянном бараке 1944 года постройки — с холодной водой, без ванны и туалета. И без того ветхая квартира с годами пришла в упадок: по акту осмотра за 2019 год степень износа дома составляла 58%, проводка находилась в аварийном состоянии, а печь просела и отапливать ею дом стало невозможно. В 2021 году, когда выдалась особенно холодная зима, батареи замерзли и их пришлось срезать. «Женщина, которая к тому же является инвалидом второй группы, не смогла проживать в этом доме, поскольку ей не по силам было его содержать. Об этом она неоднократно предупреждала местные власти, но те лишь разводили руками. Тогда мы, юристы, обратились в межведомственную комиссию для оценки состояния жилого помещения и признании дома аварийным», — рассказал Барсуков. Тогда же, три года назад, пенсионерке пришлось переселиться на время к знакомым. Она надеялась, что барак сочтут аварийным и ей предоставят другое, более достойное жилье. Однако вместо этого каменские власти подали иск о признании Невьянцевой утратившей право пользования ее жилищем. Поводом стал тот факт, что в последние два года женщина в бараке не проживала, хотя и платила квартплату. В Каменском районном суде требования чиновников удовлетворили. По словам Барсукова, сделано это было тайком, пенсионерку не приглашали в суд, а о том, что она больше не имеет права жить в бараке, та узнала случайно. «Подло и мерзко. Пожилая женщина вынуждена скитаться на старости лет по съемным квартирам», — считает юрист. Барсуков подал заявление на отмену решения суда и готовит жалобу в Следственный комитет на действия каменских властей. Также он намерен обратиться в прокуратуру: у юриста вызвал вопрос тот факт, что помощник местного прокурора в суде поддержал каменские власти и не защитил права пенсионерки-инвалида. «Да, действительно эта женщина после пожара проживала по указанному адресу по договору соцнайма. Жилье было временным. Потом она просто оттуда выехала, никого не предупредила и ничего не попросила взамен. Если бы она продолжала там жить и барак признали аварийным, то ее могли бы переселить по программе переселения из ветхого жилья. А так у нас очереди очень немаленькие, а жилой фонд небольшой», — прокомментировал ситуацию глава Каменского городского округа Алексей Кошкаров.