Обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за языкового барьера

11 марта 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Украинские летчики не знали западных техник пилотажа, пишет NYT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение украинских пилотов в Дании затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. Об этом пишет газета The New York Times. «Обучение замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании началось в августе. Также задержки в обучении объясняются незнанием пилотов ВСУ западных техник пилотажа. Газета отмечает, что украинские летчики стали готовыми к полетам только в январе. Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат 10 ноября заявлял, что летчики обучаются управлению истребителем F-16 и уже часть из них проводят полеты в небе с инструкторами. Обучение, по его словам, шло по плану, и в ближайшее время пилоты должны были переходить к самостоятельному пилотированию. Две бельгийские истребительные машины F-16B специально размещены в Дании для обучения украинских пилотов, передает Life .

Обучение украинских пилотов в Дании затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. Об этом пишет газета The New York Times. «Обучение замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании началось в августе. Также задержки в обучении объясняются незнанием пилотов ВСУ западных техник пилотажа. Газета отмечает, что украинские летчики стали готовыми к полетам только в январе. Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат 10 ноября заявлял, что летчики обучаются управлению истребителем F-16 и уже часть из них проводят полеты в небе с инструкторами. Обучение, по его словам, шло по плану, и в ближайшее время пилоты должны были переходить к самостоятельному пилотированию. Две бельгийские истребительные машины F-16B специально размещены в Дании для обучения украинских пилотов, передает Life.