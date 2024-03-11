Обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за языкового барьера

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Украинские летчики не знали западных техник пилотажа, пишет NYT Фото:
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Обучение украинских пилотов в Дании затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. Об этом пишет газета The New York Times.

«Обучение замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании началось в августе.

Также задержки в обучении объясняются незнанием пилотов ВСУ западных техник пилотажа. Газета отмечает, что украинские летчики стали готовыми к полетам только в январе.

Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат 10 ноября заявлял, что летчики обучаются управлению истребителем F-16 и уже часть из них проводят полеты в небе с инструкторами. Обучение, по его словам, шло по плану, и в ближайшее время пилоты должны были переходить к самостоятельному пилотированию. Две бельгийские истребительные машины F-16B специально размещены в Дании для обучения украинских пилотов, передает Life.

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Обучение украинских пилотов в Дании затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. Об этом пишет газета The New York Times. «Обучение замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании началось в августе. Также задержки в обучении объясняются незнанием пилотов ВСУ западных техник пилотажа. Газета отмечает, что украинские летчики стали готовыми к полетам только в январе. Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат 10 ноября заявлял, что летчики обучаются управлению истребителем F-16 и уже часть из них проводят полеты в небе с инструкторами. Обучение, по его словам, шло по плану, и в ближайшее время пилоты должны были переходить к самостоятельному пилотированию. Две бельгийские истребительные машины F-16B специально размещены в Дании для обучения украинских пилотов, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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