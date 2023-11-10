Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают F-16 в воздухе

10 ноября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

После полетов в воздухе с инструкторами летчики ВСУ смогут сами управлять F-16 Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense Некоторые украинские летчики, которые обучаются управлению истребителем F-16, уже проходят обучение в небе вместе с инструкторами. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — заявил Игнат во время телемарафона . Он отметил, что процесс обучения пилотов идет согласно плану. В октябре официальный представитель ВВС Украины заявил о том, что украинские летчики, которые обучаются управлению F-16, в ближайшем времени пересядут с тренажеров на настоящие самолеты. К самостоятельному пилотированию обучающиеся смогут приступить после полетов с инструктором. Игнат не уточнил, в какой стране проходит подготовка и о какой группе летчиков идет речь. Ранее румынское Минобороны сообщило, что Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16. Они предназначены для обучения пилотов Вооруженных сил Украины. Известно, что учебный центр был создан в сотрудничестве с властями Дании, Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, передает RT.

Некоторые украинские летчики, которые обучаются управлению истребителем F-16, уже проходят обучение в небе вместе с инструкторами. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — заявил Игнат во время телемарафона. Он отметил, что процесс обучения пилотов идет согласно плану. В октябре официальный представитель ВВС Украины заявил о том, что украинские летчики, которые обучаются управлению F-16, в ближайшем времени пересядут с тренажеров на настоящие самолеты. К самостоятельному пилотированию обучающиеся смогут приступить после полетов с инструктором. Игнат не уточнил, в какой стране проходит подготовка и о какой группе летчиков идет речь. Ранее румынское Минобороны сообщило, что Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16. Они предназначены для обучения пилотов Вооруженных сил Украины. Известно, что учебный центр был создан в сотрудничестве с властями Дании, Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, передает RT.