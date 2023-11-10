Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают F-16 в воздухе

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
После полетов в воздухе с инструкторами летчики ВСУ смогут сами управлять F-16 Фото:

Некоторые украинские летчики, которые обучаются управлению истребителем F-16, уже проходят обучение в небе вместе с инструкторами. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — заявил Игнат во время телемарафона. Он отметил, что процесс обучения пилотов идет согласно плану.

В октябре официальный представитель ВВС Украины заявил о том, что украинские летчики, которые обучаются управлению F-16, в ближайшем времени пересядут с тренажеров на настоящие самолеты. К самостоятельному пилотированию обучающиеся смогут приступить после полетов с инструктором. Игнат не уточнил, в какой стране проходит подготовка и о какой группе летчиков идет речь.

Ранее румынское Минобороны сообщило, что Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16. Они предназначены для обучения пилотов Вооруженных сил Украины. Известно, что учебный центр был создан в сотрудничестве с властями Дании, Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, передает RT.

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Некоторые украинские летчики, которые обучаются управлению истребителем F-16, уже проходят обучение в небе вместе с инструкторами. Об этом сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — заявил Игнат во время телемарафона. Он отметил, что процесс обучения пилотов идет согласно плану. В октябре официальный представитель ВВС Украины заявил о том, что украинские летчики, которые обучаются управлению F-16, в ближайшем времени пересядут с тренажеров на настоящие самолеты. К самостоятельному пилотированию обучающиеся смогут приступить после полетов с инструктором. Игнат не уточнил, в какой стране проходит подготовка и о какой группе летчиков идет речь. Ранее румынское Минобороны сообщило, что Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16. Они предназначены для обучения пилотов Вооруженных сил Украины. Известно, что учебный центр был создан в сотрудничестве с властями Дании, Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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