10 марта 2024

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
На борту стало плохо мужчине, сказал очевидец Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Москву. На воздушном борту стало плохо мужчине, рассказал очевидец инцидента.

«Самолет „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Командир принял решение посадить самолет в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира», — передает слова очевидца telegram-канал «Кухня аэрофлота».

По его словам, бортпроводники оказали первую помощь мужчине. «Несмотря на это, ему понадобилась госпитализация», — отметил пассажир рейса.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Москву. На воздушном борту стало плохо мужчине, рассказал очевидец инцидента. «Самолет „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Командир принял решение посадить самолет в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира», — передает слова очевидца telegram-канал «Кухня аэрофлота». По его словам, бортпроводники оказали первую помощь мужчине. «Несмотря на это, ему понадобилась госпитализация», — отметил пассажир рейса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...