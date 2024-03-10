В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Москву. На воздушном борту стало плохо мужчине, рассказал очевидец инцидента.
«Самолет „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Командир принял решение посадить самолет в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира», — передает слова очевидца telegram-канал «Кухня аэрофлота».
По его словам, бортпроводники оказали первую помощь мужчине. «Несмотря на это, ему понадобилась госпитализация», — отметил пассажир рейса.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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