Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге. Видео

11 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

На борту стало плохо мужчине, сказал очевидец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Москву. На воздушном борту стало плохо мужчине, рассказал очевидец инцидента. «Самолет „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Командир принял решение посадить самолет в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира», — передает слова очевидца telegram-канал «Кухня аэрофлота». По его словам, бортпроводники оказали первую помощь мужчине. «Несмотря на это, ему понадобилась госпитализация», — отметил пассажир рейса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Москву. На воздушном борту стало плохо мужчине, рассказал очевидец инцидента. «Самолет „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Омск — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Командир принял решение посадить самолет в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира», — передает слова очевидца telegram-канал «Кухня аэрофлота». По его словам, бортпроводники оказали первую помощь мужчине. «Несмотря на это, ему понадобилась госпитализация», — отметил пассажир рейса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.