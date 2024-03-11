В московском отделении Почты России взорвалась посылка

В посылке нашли гранату
В Москве в отделении Почты России взорвалась посылка. В посылке нашли гранату, передает telegram-канал Shot
По данным SHOT, взрыв произошел сегодня рано утром при разгрузке машины на Летчика Бабушкина, 38. «Сотрудники испугались громкого хлопка — из посылки пошел дым, ее разорвало, а внутри виднелась зеленая граната», — говорится в сообщении telegram-канала. На место взрыва прибыли экстренные службы. Они заключили, что это страйкбольная граната.
Специалисты заключили, что угрозы посетителям отделения и сотрудникам нет. Отправителя опасной посылки сейчас устанавливают.
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