В московском отделении Почты России взорвалась посылка

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В посылке нашли гранату Фото:

В Москве в отделении Почты России взорвалась посылка. В посылке нашли гранату, передает telegram-канал Shot

По данным SHOT, взрыв произошел сегодня рано утром при разгрузке машины на Летчика Бабушкина, 38. «Сотрудники испугались громкого хлопка — из посылки пошел дым, ее разорвало, а внутри виднелась зеленая граната», — говорится в сообщении telegram-канала. На место взрыва прибыли экстренные службы. Они заключили, что это страйкбольная граната.

Специалисты заключили, что угрозы посетителям отделения и сотрудникам нет. Отправителя опасной посылки сейчас устанавливают.

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В Москве в отделении Почты России взорвалась посылка. В посылке нашли гранату, передает telegram-канал Shot По данным SHOT, взрыв произошел сегодня рано утром при разгрузке машины на Летчика Бабушкина, 38. «Сотрудники испугались громкого хлопка — из посылки пошел дым, ее разорвало, а внутри виднелась зеленая граната», — говорится в сообщении telegram-канала. На место взрыва прибыли экстренные службы. Они заключили, что это страйкбольная граната. Специалисты заключили, что угрозы посетителям отделения и сотрудникам нет. Отправителя опасной посылки сейчас устанавливают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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