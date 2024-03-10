10 марта 2024

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы, проверка на вирусы
Роспотребнадзор не получал обращений о зараженных в УрФУ Фото:

Роспотребнадзор по Свердловской области опроверг информацию о заражениях корью среди студентов радиофака Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергает информацию, опубликованную в Интернет-СМИ, о случаях заболевания корью среди студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета», — сказано в сообщении. Экстренных обращений о случаях кори в органы ведомства не поступало.

По словам представителей ведомства, специалисты регулярно проводят профилактические мероприятия по информированию свердловчан о правилах личной гигиены. «В случаях подозрения на корь незамедлительно проводятся эпидемиологические расследования», — отметили они.

О вспышке кори в УрФУ стало известно после информации от издания «Уралинформбюро», которое передавало информацию от студентов о заболевших в университете. В учреждении пообещали дать комментарий.

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Роспотребнадзор по Свердловской области опроверг информацию о заражениях корью среди студентов радиофака Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергает информацию, опубликованную в Интернет-СМИ, о случаях заболевания корью среди студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета», — сказано в сообщении. Экстренных обращений о случаях кори в органы ведомства не поступало. По словам представителей ведомства, специалисты регулярно проводят профилактические мероприятия по информированию свердловчан о правилах личной гигиены. «В случаях подозрения на корь незамедлительно проводятся эпидемиологические расследования», — отметили они. О вспышке кори в УрФУ стало известно после информации от издания «Уралинформбюро», которое передавало информацию от студентов о заболевших в университете. В учреждении пообещали дать комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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