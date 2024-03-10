Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в УрФУ

11 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор не получал обращений о зараженных в УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор по Свердловской области опроверг информацию о заражениях корью среди студентов радиофака Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергает информацию, опубликованную в Интернет-СМИ, о случаях заболевания корью среди студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета», — сказано в сообщении. Экстренных обращений о случаях кори в органы ведомства не поступало. По словам представителей ведомства, специалисты регулярно проводят профилактические мероприятия по информированию свердловчан о правилах личной гигиены. «В случаях подозрения на корь незамедлительно проводятся эпидемиологические расследования», — отметили они. О вспышке кори в УрФУ стало известно после информации от издания «Уралинформбюро», которое передавало информацию от студентов о заболевших в университете. В учреждении пообещали дать комментарий.

Роспотребнадзор по Свердловской области опроверг информацию о заражениях корью среди студентов радиофака Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергает информацию, опубликованную в Интернет-СМИ, о случаях заболевания корью среди студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета», — сказано в сообщении. Экстренных обращений о случаях кори в органы ведомства не поступало. По словам представителей ведомства, специалисты регулярно проводят профилактические мероприятия по информированию свердловчан о правилах личной гигиены. «В случаях подозрения на корь незамедлительно проводятся эпидемиологические расследования», — отметили они. О вспышке кори в УрФУ стало известно после информации от издания «Уралинформбюро», которое передавало информацию от студентов о заболевших в университете. В учреждении пообещали дать комментарий.