Авиарейс Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задержали на пять часов

Самолет Utair из Сургута вылетел на пять часов позже запланированного времени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рейс Utair из Ханты-Мансийска в Сургут задержали на пять часов. Пассажир компании пожаловался агентству, что причину переноса вылета удалось узнать только на борту самолета: стюард сообщил, что время изменили из-за технической неисправности воздушного судна.

«Utair регулярно задерживает рейсы: в пятницу — из Ханты-Мансийска в Сургут и по понедельникам — из Сургута в Ханты-Мансийск. Сегодня рейс задержали на пять часов: вылет в 7:20 перенесли на 12:05, а потом на 12:35. Проводник объяснил, что время изменили из-за технической неисправности самолета», — рассказал агентству URA.RU пассажир утреннего рейса.

Во время ожидания у пассажиров возникли сложности возникли с получением информации о задержке. Телефоны компании, по которым они обращались, на звонки не отвечали. Для получения информации людям приходилось выходить из зала ожидания, повторно проходить досмотр и искать представителя авиакомпании в аэропорту.

Агентство отправило запрос с Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ за запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Ространснадзор провел проверку в компании Utair из-за 27-часовой задержки рейса Нижневартовск — Тюмень (Рощино). Ведомство вынесло предостережение перевозчику.