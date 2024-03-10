В Перми на Дне города выступит Алексей Глызин

Пермь начинает подготовку к Дню города
Популярный певец, заслуженный артист РФ Алексей Глызин поздравит пермяков с Днем города. 12 июня он выступит в Перми на городской эспланаде, говорится на сайте исполнителя.
«Афиша. 12 июня — Пермь (Центральная площадь)», — указано на сайте.
«Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на портал госзакупок пишет, что выступление Глызина обойдется в 1 млн рублей. Глызин — исполнитель таких хитов как «Зимний сад», «Ты не ангел» и других.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.