10 марта 2024

В Перми на Дне города выступит Алексей Глызин

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Пермь, буквы, карнавал, день города
Пермь начинает подготовку к Дню города Фото:

Популярный певец, заслуженный артист РФ Алексей Глызин поздравит пермяков с Днем города. 12 июня он выступит в Перми на городской эспланаде, говорится на сайте исполнителя.

«Афиша. 12 июня — Пермь (Центральная площадь)», — указано на сайте.

«Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на портал госзакупок пишет, что выступление Глызина обойдется в 1 млн рублей. Глызин — исполнитель таких хитов как «Зимний сад», «Ты не ангел» и других.

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Популярный певец, заслуженный артист РФ Алексей Глызин поздравит пермяков с Днем города. 12 июня он выступит в Перми на городской эспланаде, говорится на сайте исполнителя. «Афиша. 12 июня — Пермь (Центральная площадь)», — указано на сайте. «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на портал госзакупок пишет, что выступление Глызина обойдется в 1 млн рублей. Глызин — исполнитель таких хитов как «Зимний сад», «Ты не ангел» и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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