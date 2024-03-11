Песков прокомментировал итоги «Оскара»

Песков: вручение «Оскара» не входит в сферу ответственности Кремля
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Кремль не будет комментировать итоги «Оскара», заявил Дмитрий Песков Фото:

Церемония вручения «Оскара» не относится к сфере ответственности Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой. Нам нечего тут комментировать», — заявил Песков.

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Церемония вручения «Оскара» не относится к сфере ответственности Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой. Нам нечего тут комментировать», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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