Песков прокомментировал итоги «Оскара»

Кремль не будет комментировать итоги «Оскара», заявил Дмитрий Песков
Церемония вручения «Оскара» не относится к сфере ответственности Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой. Нам нечего тут комментировать», — заявил Песков.
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