10 марта 2024

В столице ЯНАО благоустроят пешеходную зону вдоль реки Полябта

В Салехарде появится пешеходная улица с площадкой для гольфа за 202 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с Александром Мажаровым в здании правительства ЯНАО. Салехард, город салехард, макет
Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Здесь разместятся площадка для гольфа, пляжные сооружения, горные убежища, парковая территория. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей, следует из данных АИС «Закупки».

«Электронный аукцион — город Салехард, прибрежная зона реки Полябта по улице Набережной (в районе домов 49—70А). Наименование закупки — работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха», — сообщается в карточке лота. Начальная цена — 202 010 896,69 рубля. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

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Власти Салехарда (ЯНАО) намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Здесь разместятся площадка для гольфа, пляжные сооружения, горные убежища, парковая территория. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей, следует из данных АИС «Закупки». «Электронный аукцион — город Салехард, прибрежная зона реки Полябта по улице Набережной (в районе домов 49—70А). Наименование закупки — работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха», — сообщается в карточке лота. Начальная цена — 202 010 896,69 рубля. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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