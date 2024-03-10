В столице ЯНАО благоустроят пешеходную зону вдоль реки Полябта

В Салехарде появится пешеходная улица с площадкой для гольфа за 202 млн рублей

11 марта 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Салехарда (ЯНАО) намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Здесь разместятся площадка для гольфа, пляжные сооружения, горные убежища, парковая территория. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей, следует из данных АИС «Закупки». «Электронный аукцион — город Салехард, прибрежная зона реки Полябта по улице Набережной (в районе домов 49—70А). Наименование закупки — работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха», — сообщается в карточке лота. Начальная цена — 202 010 896,69 рубля. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

Власти Салехарда (ЯНАО) намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Здесь разместятся площадка для гольфа, пляжные сооружения, горные убежища, парковая территория. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей, следует из данных АИС «Закупки». «Электронный аукцион — город Салехард, прибрежная зона реки Полябта по улице Набережной (в районе домов 49—70А). Наименование закупки — работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха», — сообщается в карточке лота. Начальная цена — 202 010 896,69 рубля. Аукцион находится на стадии подачи заявок.