Автомобилисты начали активно скупать машиноместа в Челябинске

11 марта 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске спрос на покупку машиномест вырос на 26% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года горожане стали покупать машиноместа на 26% чаще. При этом спрос на приобретение гаражей в городе, напротив, снизился на 10%. На данный момент стоимость мест для машин в среднем составляет 1,2 млн рублей, а гаражей — 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году спрос на аренду машиномест вырос на 54%, а на покупку — на 26%. В среднем на данный момент стоимость машиномест составляет 1,2 млн рублей за объект. В сегменте продажи гаражей в Челябинске — интерес к приобретению таких объектов по сравнению с прошлой зимой снизился на 10%», — сообщили в пресс-службе. Несмотря на более высокую стоимость, челябинцы на данный момент предпочитают покупать не гаражи, а машиноместа. Их преимущество заключается в удобной локации, ведь они расположены около дома или на подземном этаже здания, а также в наличии электричества и отопления. Гаражи в Челябинске в среднем стоят 400 тысяч рублей за объект, в 2023 году их число сократилось на 26%, а спрос на них упал на 10%. Как отметили специалисты по недвижимости, в целом по России спрос на покупку гаражей по сравнению с зимой 2023 года сократился на 8%, предложение — на 19%, а цены выросли на 29%. Это связано преимущественно с сокращением числа данных объектов — новые гаражи появляются реже из-за дорогой городской земли, поэтому оставшиеся дорожают. Как сообщает руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, интерес к покупке гаражей в целом по России продолжает снижаться. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа — 450 тысяч рублей против 940 тысяч, — и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Гараж можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года горожане стали покупать машиноместа на 26% чаще. При этом спрос на приобретение гаражей в городе, напротив, снизился на 10%. На данный момент стоимость мест для машин в среднем составляет 1,2 млн рублей, а гаражей — 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году спрос на аренду машиномест вырос на 54%, а на покупку — на 26%. В среднем на данный момент стоимость машиномест составляет 1,2 млн рублей за объект. В сегменте продажи гаражей в Челябинске — интерес к приобретению таких объектов по сравнению с прошлой зимой снизился на 10%», — сообщили в пресс-службе. Несмотря на более высокую стоимость, челябинцы на данный момент предпочитают покупать не гаражи, а машиноместа. Их преимущество заключается в удобной локации, ведь они расположены около дома или на подземном этаже здания, а также в наличии электричества и отопления. Гаражи в Челябинске в среднем стоят 400 тысяч рублей за объект, в 2023 году их число сократилось на 26%, а спрос на них упал на 10%. Как отметили специалисты по недвижимости, в целом по России спрос на покупку гаражей по сравнению с зимой 2023 года сократился на 8%, предложение — на 19%, а цены выросли на 29%. Это связано преимущественно с сокращением числа данных объектов — новые гаражи появляются реже из-за дорогой городской земли, поэтому оставшиеся дорожают. Как сообщает руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, интерес к покупке гаражей в целом по России продолжает снижаться. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа — 450 тысяч рублей против 940 тысяч, — и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Гараж можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей.