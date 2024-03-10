Губернатору ЯНАО предложили создать заказник для северного оленя

Общественники предложили губернатору Ямала создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя. Экологи считают, что особо охраняемая природная территория (ООПТ) необходима на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов, сообщают в экспертном центре «Проектный офис развития Арктики».
«Общественная организация „Экспертный совет по заповедному делу“ предлагает разместить заказник на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов ЯНАО. По данным авиаучета 2020 года, на этих территориях было зарегистрировано 1246 особей дикого северного оленя: в Красноселькупском районе — 678 голов, а в Тазовском — 568. Считается, что на этих землях обитает наиболее крупная группировка дикого северного оленя на Ямале», — сообщает telegram-канал экспертного центра.
Также экологи предлагают продлить запрет на все виды охоты на это животное. Благодаря этой мере популяция дикого северного оленя понемногу растет.
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