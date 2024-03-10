10 марта 2024

Губернатору ЯНАО предложили создать заказник для северного оленя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты Сургутского района, семья Клима Кантерова. Лянтор, олени
Особенно много дикого северного оленя в Тазовском и Красноселькупском районах ЯНАО Фото:

Общественники предложили губернатору Ямала создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя. Экологи считают, что особо охраняемая природная территория (ООПТ) необходима на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов, сообщают в экспертном центре «Проектный офис развития Арктики».

«Общественная организация „Экспертный совет по заповедному делу“ предлагает разместить заказник на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов ЯНАО. По данным авиаучета 2020 года, на этих территориях было зарегистрировано 1246 особей дикого северного оленя: в Красноселькупском районе — 678 голов, а в Тазовском — 568. Считается, что на этих землях обитает наиболее крупная группировка дикого северного оленя на Ямале», — сообщает telegram-канал экспертного центра.

Также экологи предлагают продлить запрет на все виды охоты на это животное. Благодаря этой мере популяция дикого северного оленя понемногу растет.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественники предложили губернатору Ямала создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя. Экологи считают, что особо охраняемая природная территория (ООПТ) необходима на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов, сообщают в экспертном центре «Проектный офис развития Арктики». «Общественная организация „Экспертный совет по заповедному делу“ предлагает разместить заказник на территории Красноселькупского и Тазовского муниципальных районов ЯНАО. По данным авиаучета 2020 года, на этих территориях было зарегистрировано 1246 особей дикого северного оленя: в Красноселькупском районе — 678 голов, а в Тазовском — 568. Считается, что на этих землях обитает наиболее крупная группировка дикого северного оленя на Ямале», — сообщает telegram-канал экспертного центра. Также экологи предлагают продлить запрет на все виды охоты на это животное. Благодаря этой мере популяция дикого северного оленя понемногу растет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...