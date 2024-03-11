Как и где жители ЯНАО смогут принять участие в викторине в дни выборов

Жители Ямала с 15 по 17 марта смогут выиграть более 400 ценных подарков

11 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Волонтеры на избирательных участках Ямала будут регистрировать бланки для участия в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 по 17 марта пройдет викторина «Всей семьей», где жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть ценные призы. Какие подарки будут разыграны и как принять участие в лотерее, рассказывает URA.RU. Как принять участие в викторине? Прийти на избирательный участок по месту своей регистрации;

Ознакомиться с вопросами викторины и отметить правильный вариант ответа;

Отдать бланк волонтеру, не забыв показать свой паспорт. Участниками викторины могут стать жители Ямала, которые достигли 18 лет. Ямальцы, которые правильно ответили на вопросы в бланке, становятся претендентами на выигрыш. Принять участие в викторине можно только один раз. Викторина на дому Кроме того, жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Если у вас нет возможности отправиться на избирательный участок из-за состояния здоровья, отсутствия транспорта (для отдаленных районов региона) или необходимости присмотра за нуждающимися лицами, волонтеры принесут бланки на дом. Подать заявку можно до 17 марта не позднее 18:00. Вопросы будут посвящены Году семьи и детства. Участникам викторины предстоит вспомнить уроки обществознания и литературы, семейные традиции. Какие подарки можно выиграть? Во время викторины на Ямале будут разыгрываться: квартиры;

ноутбуки;

телевизоры;

смартфоны;

смарт-часы;

роботы-пылесосы;

умные колонки;

велосипеды;

другие ценные и поощрительные подарки. Как узнать о победителях викторины? С 15 по 17 марта с 20:30 до 21:00 местные СМИ будут объявлять победителей ценных призов.

Обладателей новых однокомнатных квартир назовут 17 марта в 21:00 в прямом эфире телеканала «Ямал».

Все победители будут уведомлены сообщениями, которые отправят на их мобильные телефоны. В них будет указан выигранный подарок и его место получения. Правила получения подарков Призы необходимо получить лично либо по доверенности в месте выдачи подарков.

Выигрыш нужно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.

Адреса центров выдачи подарков будут указаны на официальном сайте викторины и в SMS-уведомлениях.

Заменить приз на денежные средства невозможно.

Победители, которые выиграли подарки стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны заплатить налог в размере 13% от стоимости подарка.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 по 17 марта пройдет викторина «Всей семьей», где жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть ценные призы. Какие подарки будут разыграны и как принять участие в лотерее, рассказывает URA.RU. Кроме того, жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Если у вас нет возможности отправиться на избирательный участок из-за состояния здоровья, отсутствия транспорта (для отдаленных районов региона) или необходимости присмотра за нуждающимися лицами, волонтеры принесут бланки на дом. Подать заявку можно до 17 марта не позднее 18:00. Во время викторины на Ямале будут разыгрываться: