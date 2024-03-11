Как и где жители ЯНАО смогут принять участие в викторине в дни выборов

Жители Ямала с 15 по 17 марта смогут выиграть более 400 ценных подарков
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, выборы 2024
Волонтеры на избирательных участках Ямала будут регистрировать бланки для участия в викторине Фото:
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В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 по 17 марта пройдет викторина «Всей семьей», где жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть ценные призы. Какие подарки будут разыграны и как принять участие в лотерее, рассказывает URA.RU.

Как принять участие в викторине?

  • Прийти на избирательный участок по месту своей регистрации;
  • Ознакомиться с вопросами викторины и отметить правильный вариант ответа;
  • Отдать бланк волонтеру, не забыв показать свой паспорт.
Участниками викторины могут стать жители Ямала, которые достигли 18 лет. Ямальцы, которые правильно ответили на вопросы в бланке, становятся претендентами на выигрыш. Принять участие в викторине можно только один раз.

Викторина на дому

Кроме того, жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Если у вас нет возможности отправиться на избирательный участок из-за состояния здоровья, отсутствия транспорта (для отдаленных районов региона) или необходимости присмотра за нуждающимися лицами, волонтеры принесут бланки на дом. Подать заявку можно до 17 марта не позднее 18:00.

Вопросы будут посвящены Году семьи и детства. Участникам викторины предстоит вспомнить уроки обществознания и литературы, семейные традиции.

Какие подарки можно выиграть?

Во время викторины на Ямале будут разыгрываться:

  • квартиры;
  • ноутбуки;
  • телевизоры;
  • смартфоны;
  • смарт-часы;
  • роботы-пылесосы;
  • умные колонки;
  • велосипеды;
  • другие ценные и поощрительные подарки.

Как узнать о победителях викторины?

  • С 15 по 17 марта с 20:30 до 21:00 местные СМИ будут объявлять победителей ценных призов.
  • Обладателей новых однокомнатных квартир назовут 17 марта в 21:00 в прямом эфире телеканала «Ямал».
  • Все победители будут уведомлены сообщениями, которые отправят на их мобильные телефоны. В них будет указан выигранный подарок и его место получения.

Правила получения подарков

  • Призы необходимо получить лично либо по доверенности в месте выдачи подарков.
  • Выигрыш нужно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.
  • Адреса центров выдачи подарков будут указаны на официальном сайте викторины и в SMS-уведомлениях.
  • Заменить приз на денежные средства невозможно.
  • Победители, которые выиграли подарки стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны заплатить налог в размере 13% от стоимости подарка.

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В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 по 17 марта пройдет викторина «Всей семьей», где жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть ценные призы. Какие подарки будут разыграны и как принять участие в лотерее, рассказывает URA.RU. Кроме того, жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Если у вас нет возможности отправиться на избирательный участок из-за состояния здоровья, отсутствия транспорта (для отдаленных районов региона) или необходимости присмотра за нуждающимися лицами, волонтеры принесут бланки на дом. Подать заявку можно до 17 марта не позднее 18:00. Во время викторины на Ямале будут разыгрываться:
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© Служба новостей «URA.RU»
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Расскажите о новости друзьям
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