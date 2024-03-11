Как и где жители ЯНАО смогут принять участие в викторине в дни выборов

В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 по 17 марта пройдет викторина «Всей семьей», где жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть ценные призы. Какие подарки будут разыграны и как принять участие в лотерее, рассказывает URA.RU.
Как принять участие в викторине?
- Прийти на избирательный участок по месту своей регистрации;
- Ознакомиться с вопросами викторины и отметить правильный вариант ответа;
- Отдать бланк волонтеру, не забыв показать свой паспорт.
Участниками викторины могут стать жители Ямала, которые достигли 18 лет. Ямальцы, которые правильно ответили на вопросы в бланке, становятся претендентами на выигрыш. Принять участие в викторине можно только один раз.
Викторина на дому
Кроме того, жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Если у вас нет возможности отправиться на избирательный участок из-за состояния здоровья, отсутствия транспорта (для отдаленных районов региона) или необходимости присмотра за нуждающимися лицами, волонтеры принесут бланки на дом. Подать заявку можно до 17 марта не позднее 18:00.
Вопросы будут посвящены Году семьи и детства. Участникам викторины предстоит вспомнить уроки обществознания и литературы, семейные традиции.
Какие подарки можно выиграть?
Во время викторины на Ямале будут разыгрываться:
- квартиры;
- ноутбуки;
- телевизоры;
- смартфоны;
- смарт-часы;
- роботы-пылесосы;
- умные колонки;
- велосипеды;
- другие ценные и поощрительные подарки.
Как узнать о победителях викторины?
- С 15 по 17 марта с 20:30 до 21:00 местные СМИ будут объявлять победителей ценных призов.
- Обладателей новых однокомнатных квартир назовут 17 марта в 21:00 в прямом эфире телеканала «Ямал».
- Все победители будут уведомлены сообщениями, которые отправят на их мобильные телефоны. В них будет указан выигранный подарок и его место получения.
Правила получения подарков
- Призы необходимо получить лично либо по доверенности в месте выдачи подарков.
- Выигрыш нужно получить в течении 80-ти календарных дней со дня проведения викторины.
- Адреса центров выдачи подарков будут указаны на официальном сайте викторины и в SMS-уведомлениях.
- Заменить приз на денежные средства невозможно.
- Победители, которые выиграли подарки стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны заплатить налог в размере 13% от стоимости подарка.
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