Налоговая банкротит подрядчика «Роснефти» в ХМАО из-за долгов

11 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Подрядчик «Роснефти» из ХМАО задолжал налоговой почти 140 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная налоговая служба банкротит компанию «Нефть-Рем-Сервис» (НРС) — подрядчика «Роснефти» из Излучинска (ХМАО). В документах на сайте Арбитражного суда ХМАО указано, что ФНС требует почти 140 млн рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по ХМАО подала в окружной арбитражный суд заявление о признании должника — ООО „Нефть-Рем-Сервис“ банкротом. Сумма исковых требований — 139442015,61 рубля», — указано в документах суда. Предприятие существует 18 лет. В рамках производственной деятельности оно выполняло работы по обслуживанию насосно-компрессорных труб на нефтегазовых месторождениях «Роснефти» в ХМАО. URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти». ФНС требует банкротства предприятия из-за долга в 130 миллионов рублей.

Федеральная налоговая служба банкротит компанию «Нефть-Рем-Сервис» (НРС) — подрядчика «Роснефти» из Излучинска (ХМАО). В документах на сайте Арбитражного суда ХМАО указано, что ФНС требует почти 140 млн рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по ХМАО подала в окружной арбитражный суд заявление о признании должника — ООО „Нефть-Рем-Сервис“ банкротом. Сумма исковых требований — 139442015,61 рубля», — указано в документах суда. Предприятие существует 18 лет. В рамках производственной деятельности оно выполняло работы по обслуживанию насосно-компрессорных труб на нефтегазовых месторождениях «Роснефти» в ХМАО. URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти». ФНС требует банкротства предприятия из-за долга в 130 миллионов рублей.