Налоговая арестовала счета подрядчика «Роснефти» из ХМАО из-за долга в 130 миллионов рублей

ФНС банкротит подрядчика «Роснефти» из ХМАО из-за долга по налогам

22 декабря 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Налоговая требует продать имущество подрядчика «Роснефти» из ХМАО за долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти», из-за долга в 130 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует банкротства предприятия. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление на ООО „СПК ‚СВМУ‘“ (Стрежевское вышкомонтажное управление) о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 131 215 414,52 рубля», — говорится в документах суда. В системе СБИС указано, что операции по счетам предприятия приостановлены по решению ФНС. Перед требованием признать предприятие банкротом налоговая добивалась продажи имущества вышкомонтажного управления — земельного участка и офиса компании. Суд рассмотрит дела о банкротстве и продаже недвижимости в начале следующего года. Агентство направило запрос в «СПК „СВМУ“» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA писало, что налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.

Налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти», из-за долга в 130 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует банкротства предприятия. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление на ООО „СПК ‚СВМУ‘“ (Стрежевское вышкомонтажное управление) о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 131 215 414,52 рубля», — говорится в документах суда. В системе СБИС указано, что операции по счетам предприятия приостановлены по решению ФНС. Перед требованием признать предприятие банкротом налоговая добивалась продажи имущества вышкомонтажного управления — земельного участка и офиса компании. Суд рассмотрит дела о банкротстве и продаже недвижимости в начале следующего года. Агентство направило запрос в «СПК „СВМУ“» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA писало, что налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.