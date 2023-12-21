21 декабря 2023

Налоговая арестовала счета подрядчика «Роснефти» из ХМАО из-за долга в 130 миллионов рублей

ФНС банкротит подрядчика «Роснефти» из ХМАО из-за долга по налогам
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
Налоговая требует продать имущество подрядчика «Роснефти» из ХМАО за долги Фото:

Налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти», из-за долга в 130 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует банкротства предприятия.

«Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление на ООО „СПК ‚СВМУ‘“ (Стрежевское вышкомонтажное управление) о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 131 215 414,52 рубля», — говорится в документах суда. В системе СБИС указано, что операции по счетам предприятия приостановлены по решению ФНС.

Перед требованием признать предприятие банкротом налоговая добивалась продажи имущества вышкомонтажного управления — земельного участка и офиса компании. Суд рассмотрит дела о банкротстве и продаже недвижимости в начале следующего года.

Агентство направило запрос в «СПК „СВМУ“» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA писало, что налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.

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Налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО), которое устанавливало буровые вышки на месторождениях «Роснефти», из-за долга в 130 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует банкротства предприятия. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление на ООО „СПК ‚СВМУ‘“ (Стрежевское вышкомонтажное управление) о признании должника банкротом. Сумма исковых требований — 131 215 414,52 рубля», — говорится в документах суда. В системе СБИС указано, что операции по счетам предприятия приостановлены по решению ФНС. Перед требованием признать предприятие банкротом налоговая добивалась продажи имущества вышкомонтажного управления — земельного участка и офиса компании. Суд рассмотрит дела о банкротстве и продаже недвижимости в начале следующего года. Агентство направило запрос в «СПК „СВМУ“» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA писало, что налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.
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