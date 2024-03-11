Столтенберг признал правду о нападении России

НАТО не видит никакой военной угрозы от России в отношении стран-участниц альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Мы не видим никакой немедленной военной угрозы со стороны России против стран НАТО», — заявил Йенс Столтенберг. Прямой эфир конференции шел на youtube-канале альянса. Генсек отметил, что альянс должен по-прежнему быть готовым к якобы возможным угрозам.
Российские власти неоднократно заявляли, что страна не будет нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ нет планов вести военные действия с альянсом после спецоперации на Украине. Однако на этом фоне лидеры стран НАТО заявляют о подготовке к войне с РФ, передает
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