Швеция официально стала членом НАТО. Видео

Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

11 марта 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Швеция официально стала 32-м членом НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Флаг Швеции был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением государства в состав альянса. Это состоялось в Брюсселе. Теперь страна официально стала 32-м членом альянса. О том, что флаг Швеции будет установлен в штаб-квартире НАТО 11 марта, ранее сообщал телеканал TV4 Nyheterna.

Флаг Швеции был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением государства в состав альянса. Это состоялось в Брюсселе. Теперь страна официально стала 32-м членом альянса. О том, что флаг Швеции будет установлен в штаб-квартире НАТО 11 марта, ранее сообщал телеканал TV4 Nyheterna.