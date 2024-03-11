Швеция официально стала 32-м членом НАТО
новость из сюжетаШвеция и Финляндия вступают в НАТО
Флаг Швеции был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением государства в состав альянса. Это состоялось в Брюсселе.
Теперь страна официально стала 32-м членом альянса. О том, что флаг Швеции будет установлен в штаб-квартире НАТО 11 марта, ранее сообщал телеканал TV4 Nyheterna.
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