Швеция официально стала членом НАТО. Видео

Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО
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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция,  stock
Швеция официально стала 32-м членом НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Флаг Швеции был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением государства в состав альянса. Это состоялось в Брюсселе.

Теперь страна официально стала 32-м членом альянса. О том, что флаг Швеции будет установлен в штаб-квартире НАТО 11 марта, ранее сообщал телеканал TV4 Nyheterna.

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Флаг Швеции был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением государства в состав альянса. Это состоялось в Брюсселе. Теперь страна официально стала 32-м членом альянса. О том, что флаг Швеции будет установлен в штаб-квартире НАТО 11 марта, ранее сообщал телеканал TV4 Nyheterna.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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