Бывшие активы владельца банка «Югра» начали споры друг с другом из-за миллиардов рублей

Суд в ХМАО рассмотрит иск «Каюм Нефть» к «Юкатекс-Югра» на 1,2 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Каюм нефть» требует банкротства «Юкатекс-Югра» Фото:

Бывшие активы владельца банка «Югра» Алексея Хотина в ХМАО судятся с друг с другом из-за миллиардов рублей. «Каюм нефть» требует 1, 2 млрд рублей с «Юкатекс-Югра», которая была за долги передана Росимуществу.

«АО „Каюм нефть“ направило в арбитражный суд заявление о признании должника — ООО „Юкатекс-Югра“ — банкротом. Сумма исковых требований — 1 235 707 300 рублей», — указано в документах суда.

Компании «Каюм нефть» и «Юкатекс-Югра» входили в состав холдинга «Русь-Ойл», который принадлежал Алексею Хотину. ООО «Юкатекс-Югра» вместе частью нефтяных активов в ХМАО перешло под управление Росимущества в декабре 2023 года за долги осужденного за растрату олигарха. «Каюм нефть» находится в процессе банкротства, налоговая служба арестовала счета компании. URA.RU направило запросы в «Каюм нефть» и «Юкатекс-Югра». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что «Каюм Нефть» пыталась отсудить у «Юкатекс-Югра» право добывать нефть на скважинах Западно-Каюмовского месторождения. Суд отказал компании.

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Бывшие активы владельца банка «Югра» Алексея Хотина в ХМАО судятся с друг с другом из-за миллиардов рублей. «Каюм нефть» требует 1, 2 млрд рублей с «Юкатекс-Югра», которая была за долги передана Росимуществу. «АО „Каюм нефть“ направило в арбитражный суд заявление о признании должника — ООО „Юкатекс-Югра“ — банкротом. Сумма исковых требований — 1 235 707 300 рублей», — указано в документах суда. Компании «Каюм нефть» и «Юкатекс-Югра» входили в состав холдинга «Русь-Ойл», который принадлежал Алексею Хотину. ООО «Юкатекс-Югра» вместе частью нефтяных активов в ХМАО перешло под управление Росимущества в декабре 2023 года за долги осужденного за растрату олигарха. «Каюм нефть» находится в процессе банкротства, налоговая служба арестовала счета компании. URA.RU направило запросы в «Каюм нефть» и «Юкатекс-Югра». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что «Каюм Нефть» пыталась отсудить у «Юкатекс-Югра» право добывать нефть на скважинах Западно-Каюмовского месторождения. Суд отказал компании.
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