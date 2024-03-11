11 марта 2024

В Пермском крае произошел пожар в магазинах Fix Price и «Пятерочка». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, пятерочка, магазин пятерочка, fix price, Фикспрайс
В здании находится несколько магазинов Фото:

В городе Александровск (Пермский край) начался пожар в здании магазина. На первом этаже распложен супермаркет «Пятерочка», а на втором — Fix Price.

«В Александровске горит Fix Price. В здании находятся еще несколько магазинов», — сообщается в группе «Услышано валексе» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях и видео видно, что горит крыша и второй этаж здания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Пожар охватил второй этаж здания с магазинами
Пожар охватил второй этаж здания с магазинами

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Александровск (Пермский край) начался пожар в здании магазина. На первом этаже распложен супермаркет «Пятерочка», а на втором — Fix Price. «В Александровске горит Fix Price. В здании находятся еще несколько магазинов», — сообщается в группе «Услышано валексе» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях и видео видно, что горит крыша и второй этаж здания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...