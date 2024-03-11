В здании находится несколько магазинов
В городе Александровск (Пермский край) начался пожар в здании магазина. На первом этаже распложен супермаркет «Пятерочка», а на втором — Fix Price.
«В Александровске горит Fix Price. В здании находятся еще несколько магазинов», — сообщается в группе «Услышано валексе» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных фотографиях и видео видно, что горит крыша и второй этаж здания. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что информация о происшествии уточняется.
Пожар охватил второй этаж здания с магазинами
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