В Курганской области наградили девочку, спасшую соседей от огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Следователи вручили благодарность юной жительнице Курганской области, заметившей пожар у соседей Фото:

Девочке из села Байдары (Курганская область) Варваре Аракчеевой вручили благодарность от Следственного комитета РФ за своевременное предотвращение пожара. В 2022 году она заметила пожар у соседей и рассказала об этом родителям. Данную информацию сообщает пресс-служба СУ СК по региону в своем telegram-канале.

«В Курганской области девочке, предотвратившей пожар, вручена благодарность СК РФ. Маленькая жительница села Байдары Варвара Аракчеева в декабре 2022 года спасла от пожара соседей. Когда родители спали, она смотрела в окно в ожидании Деда Мороза, а увидела возгорание во дворе у соседей. Об этом она сообщила отцу, который незамедлительно вызвал пожарных и разбудил соседей. Огнеборцам удалось потушить пламя, не дав огню захватить дом, в котором проживали мама с дочерью с инвалидностью», — указано в канале «СУ СК России по Курганской области». Также Варваре вручили подарки для поддержки ее творческих увлечений.

Представители Следственного комитета лично посещают семьи и награждают юных жителей в рамках торжественной церемонии награждения юных героев Отечества. Благодарностью ведомства отмечаются дети, совершившие героические поступки, проявившие отвагу и неравнодушие.

Ранее URA.RU писало, что МЧС представит к награде двенадцатилетнего курганца, который вытащил своих братьев и сестру из охваченного огнем дома. Ему удалось вытащить детей из горящего дома через окно дальней комнаты, когда путь к выходной двери уже был отрезан пламенем.

Курганские следователи вручили благодарность девочке, предупредившей соседей о пожаре
Курганские следователи вручили благодарность девочке, предупредившей соседей о пожаре
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочке из села Байдары (Курганская область) Варваре Аракчеевой вручили благодарность от Следственного комитета РФ за своевременное предотвращение пожара. В 2022 году она заметила пожар у соседей и рассказала об этом родителям. Данную информацию сообщает пресс-служба СУ СК по региону в своем telegram-канале. «В Курганской области девочке, предотвратившей пожар, вручена благодарность СК РФ. Маленькая жительница села Байдары Варвара Аракчеева в декабре 2022 года спасла от пожара соседей. Когда родители спали, она смотрела в окно в ожидании Деда Мороза, а увидела возгорание во дворе у соседей. Об этом она сообщила отцу, который незамедлительно вызвал пожарных и разбудил соседей. Огнеборцам удалось потушить пламя, не дав огню захватить дом, в котором проживали мама с дочерью с инвалидностью», — указано в канале «СУ СК России по Курганской области». Также Варваре вручили подарки для поддержки ее творческих увлечений. Представители Следственного комитета лично посещают семьи и награждают юных жителей в рамках торжественной церемонии награждения юных героев Отечества. Благодарностью ведомства отмечаются дети, совершившие героические поступки, проявившие отвагу и неравнодушие. Ранее URA.RU писало, что МЧС представит к награде двенадцатилетнего курганца, который вытащил своих братьев и сестру из охваченного огнем дома. Ему удалось вытащить детей из горящего дома через окно дальней комнаты, когда путь к выходной двери уже был отрезан пламенем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...