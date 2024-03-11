Следователи вручили благодарность юной жительнице Курганской области, заметившей пожар у соседей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочке из села Байдары (Курганская область) Варваре Аракчеевой вручили благодарность от Следственного комитета РФ за своевременное предотвращение пожара. В 2022 году она заметила пожар у соседей и рассказала об этом родителям. Данную информацию сообщает пресс-служба СУ СК по региону в своем telegram-канале.

«В Курганской области девочке, предотвратившей пожар, вручена благодарность СК РФ. Маленькая жительница села Байдары Варвара Аракчеева в декабре 2022 года спасла от пожара соседей. Когда родители спали, она смотрела в окно в ожидании Деда Мороза, а увидела возгорание во дворе у соседей. Об этом она сообщила отцу, который незамедлительно вызвал пожарных и разбудил соседей. Огнеборцам удалось потушить пламя, не дав огню захватить дом, в котором проживали мама с дочерью с инвалидностью», — указано в канале «СУ СК России по Курганской области». Также Варваре вручили подарки для поддержки ее творческих увлечений.

Представители Следственного комитета лично посещают семьи и награждают юных жителей в рамках торжественной церемонии награждения юных героев Отечества. Благодарностью ведомства отмечаются дети, совершившие героические поступки, проявившие отвагу и неравнодушие.

Ранее URA.RU писало, что МЧС представит к награде двенадцатилетнего курганца, который вытащил своих братьев и сестру из охваченного огнем дома. Ему удалось вытащить детей из горящего дома через окно дальней комнаты, когда путь к выходной двери уже был отрезан пламенем.

Курганские следователи вручили благодарность девочке, предупредившей соседей о пожаре Фото: telegram-канал СУ СКР по Курганской области