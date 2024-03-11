Мэр Салехарда пригласил земляков на Масленицу. Видео

Жителей Салехарда и гостей города приглашают на масленичные гуляния

11 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Праздник с угощениями и театральной программой салехардцев и гостей города ждет 16 и 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в своем telegram-канале пригласил горожан на масленичные гуляния и рассказал о лошади, которая будет катать детей с ОВЗ и воспитанников Воскресной школы. «В эти выходные Салехард готовится встретить весну. Праздничные масленичные гуляния пройдут в Обдорском остроге и на площади у „Геолога“. А красавица на видео — молодая лошадка по кличке Победа готовится прокатить ребятишек с ОВЗ и воспитанников воскресной школы. Такую идею предложила Марианна Полякова, наш активный общественник и неравнодушный житель города. Прокатиться в санях смогут и все желающие, кто решит провести время в эти выходные на ферме Симона Васильева», — рассказывает глава Салехарда. Также Алексей Титовский напоминает, что праздник с угощениями и театральной программой салехардцев и гостей города ждет 16 марта с 12:00 в Обдорском остроге и 17 марта с 13:00 на площади у «Геолога».

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в своем telegram-канале пригласил горожан на масленичные гуляния и рассказал о лошади, которая будет катать детей с ОВЗ и воспитанников Воскресной школы. «В эти выходные Салехард готовится встретить весну. Праздничные масленичные гуляния пройдут в Обдорском остроге и на площади у „Геолога“. А красавица на видео — молодая лошадка по кличке Победа готовится прокатить ребятишек с ОВЗ и воспитанников воскресной школы. Такую идею предложила Марианна Полякова, наш активный общественник и неравнодушный житель города. Прокатиться в санях смогут и все желающие, кто решит провести время в эти выходные на ферме Симона Васильева», — рассказывает глава Салехарда. Также Алексей Титовский напоминает, что праздник с угощениями и театральной программой салехардцев и гостей города ждет 16 марта с 12:00 в Обдорском остроге и 17 марта с 13:00 на площади у «Геолога».