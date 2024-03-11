Россия оказалась страной с самыми честными выборами, обойдя Запад

Россия возглавила список стран с наибольшим уровнем электоральной надежности
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В России существуют и развиваются все условия для избирательных прав граждан, говорится в докладе Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия стала лидером среди стран с высоким уровнем электоральной надежности (этот показатель говорит о наличии реальных условий для реализации прав граждан во время выборов — прим. URA.RU). Это следует из доклада Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

«Результаты сравнительного анализа электоральных практик демонстрируют лидирующие позиции Российской Федерации, связанные с реализацией государством гарантий активного и пассивного избирательного права, отсутствием значимых нарушений избирательных прав граждан», — говорится в докладе. Его приводит пресс-служба Независимого общественного мониторинга. Также лидером в этом рейтинге стала Индия.

США и Великобритания оказались в списке аутсайдеров. Это произошло из-за многочисленных нарушений прав граждан участвовать в выборах и баллотироваться.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал подробности таких нарушений. Он особо отметил, что в Великобритании существует неравномерная деление округов, а в США главу страны выбирает меньшее число граждан. «Смотришь на них и задаешься вопросом: «Действительно ли это демократия?» — отмечает Данилин.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас в мире наблюдается сильнейший разлом между избирательными системами западных и не западных стран. По их словам, государства с проблемами в системах навязывают другим странам правила игры через давление.

Для анализа были подобраны страны, которые входят в состав G7 и БРИКС. Среди них оказались: Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Южно-Африканская Республика.

Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

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Россия стала лидером среди стран с высоким уровнем электоральной надежности (этот показатель говорит о наличии реальных условий для реализации прав граждан во время выборов — прим. URA.RU). Это следует из доклада Российского общественного института избирательного права (РОИИП). «Результаты сравнительного анализа электоральных практик демонстрируют лидирующие позиции Российской Федерации, связанные с реализацией государством гарантий активного и пассивного избирательного права, отсутствием значимых нарушений избирательных прав граждан», — говорится в докладе. Его приводит пресс-служба Независимого общественного мониторинга. Также лидером в этом рейтинге стала Индия. США и Великобритания оказались в списке аутсайдеров. Это произошло из-за многочисленных нарушений прав граждан участвовать в выборах и баллотироваться. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал подробности таких нарушений. Он особо отметил, что в Великобритании существует неравномерная деление округов, а в США главу страны выбирает меньшее число граждан. «Смотришь на них и задаешься вопросом: «Действительно ли это демократия?» — отмечает Данилин. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас в мире наблюдается сильнейший разлом между избирательными системами западных и не западных стран. По их словам, государства с проблемами в системах навязывают другим странам правила игры через давление. Для анализа были подобраны страны, которые входят в состав G7 и БРИКС. Среди них оказались: Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Южно-Африканская Республика. Выборы президента России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. Россияне смогут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.
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