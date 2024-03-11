В Первоуральске 11-летняя девочка занялась групповым сексом со школьниками

11 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Таким образом школьница поздравила сверстников с 23 февраля, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 22 февраля 11-летняя школьница занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Telegram-канал Mash утверждает, что девочка таким образом решила поздравить сверстников с Днем защитника Отечества. «Добродушная пятиклассница из Первоуральска мучала себя вопросом — что дарить парням на праздник. В итоге позвала двоих ребят из восьмого „Б“ к себе домой и предложила заняться сексом втроем. Подростков долго уговаривать не пришлось, и в процессе они сняли пару роликов, чтобы похвастаться сверстникам», — пишет издание. Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка. В конце концов силовики провели профилактическую беседу со школьниками. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, такие истории с несовершеннолетними относятся к компетенции органов следственного комитета. Учитывая, что речь идет о лицах, не достигших совершеннолетия, полковник Горелых воздержался от комментариев.

В Первоуральске (Свердловская область) 22 февраля 11-летняя школьница занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Telegram-канал Mash утверждает, что девочка таким образом решила поздравить сверстников с Днем защитника Отечества. «Добродушная пятиклассница из Первоуральска мучала себя вопросом — что дарить парням на праздник. В итоге позвала двоих ребят из восьмого „Б“ к себе домой и предложила заняться сексом втроем. Подростков долго уговаривать не пришлось, и в процессе они сняли пару роликов, чтобы похвастаться сверстникам», — пишет издание. Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка. В конце концов силовики провели профилактическую беседу со школьниками. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, такие истории с несовершеннолетними относятся к компетенции органов следственного комитета. Учитывая, что речь идет о лицах, не достигших совершеннолетия, полковник Горелых воздержался от комментариев.