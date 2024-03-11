В Первоуральске 11-летняя девочка занялась групповым сексом со школьниками

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
Таким образом школьница поздравила сверстников с 23 февраля, пишет Mash Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 22 февраля 11-летняя школьница занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Telegram-канал Mash утверждает, что девочка таким образом решила поздравить сверстников с Днем защитника Отечества.

«Добродушная пятиклассница из Первоуральска мучала себя вопросом — что дарить парням на праздник. В итоге позвала двоих ребят из восьмого „Б“ к себе домой и предложила заняться сексом втроем. Подростков долго уговаривать не пришлось, и в процессе они сняли пару роликов, чтобы похвастаться сверстникам», — пишет издание.

Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка. В конце концов силовики провели профилактическую беседу со школьниками.

Как сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, такие истории с несовершеннолетними относятся к компетенции органов следственного комитета. Учитывая, что речь идет о лицах, не достигших совершеннолетия, полковник Горелых воздержался от комментариев.

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В Первоуральске (Свердловская область) 22 февраля 11-летняя школьница занялась групповым сексом с двумя восьмиклассниками. Telegram-канал Mash утверждает, что девочка таким образом решила поздравить сверстников с Днем защитника Отечества. «Добродушная пятиклассница из Первоуральска мучала себя вопросом — что дарить парням на праздник. В итоге позвала двоих ребят из восьмого „Б“ к себе домой и предложила заняться сексом втроем. Подростков долго уговаривать не пришлось, и в процессе они сняли пару роликов, чтобы похвастаться сверстникам», — пишет издание. Мать одного из восьмиклассников обнаружила снятые видео в смартфоне сына. После чего женщина обратилась в полицию с требованиями наказать 11-летнюю за совращение ребенка. В конце концов силовики провели профилактическую беседу со школьниками. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, такие истории с несовершеннолетними относятся к компетенции органов следственного комитета. Учитывая, что речь идет о лицах, не достигших совершеннолетия, полковник Горелых воздержался от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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