В Нижневартовске голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. Видео

11 марта 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Окровавленный нижневартовец вышел на улицу голым с ножом в голове Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение со скорой помощи. Предварительно, раны мужчина нанес себе сам. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина вышел во двор из подъезда и гулял перед прохожими. По словам очевидцев, из головы у него торчал нож. «На Ленина, 39, мужик вышел полностью без одежды, да еще и в крови весь. Что происходит в Нижневартовске? Если кто-то не понял, то у мужика нож во лбу», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

В Нижневартовске (ХМАО) голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение со скорой помощи. Предварительно, раны мужчина нанес себе сам. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина вышел во двор из подъезда и гулял перед прохожими. По словам очевидцев, из головы у него торчал нож. «На Ленина, 39, мужик вышел полностью без одежды, да еще и в крови весь. Что происходит в Нижневартовске? Если кто-то не понял, то у мужика нож во лбу», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».