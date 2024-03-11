В Нижневартовске голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нижневартовец вышел на улицу голым с ножом в голове Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.

«В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение со скорой помощи. Предварительно, раны мужчина нанес себе сам. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина вышел во двор из подъезда и гулял перед прохожими. По словам очевидцев, из головы у него торчал нож. «На Ленина, 39, мужик вышел полностью без одежды, да еще и в крови весь. Что происходит в Нижневартовске? Если кто-то не понял, то у мужика нож во лбу», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

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В Нижневартовске (ХМАО) голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение со скорой помощи. Предварительно, раны мужчина нанес себе сам. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина вышел во двор из подъезда и гулял перед прохожими. По словам очевидцев, из головы у него торчал нож. «На Ленина, 39, мужик вышел полностью без одежды, да еще и в крови весь. Что происходит в Нижневартовске? Если кто-то не понял, то у мужика нож во лбу», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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