В Нижневартовске (ХМАО) голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.
«В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение со скорой помощи. Предварительно, раны мужчина нанес себе сам. Проводится проверка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Видео инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина вышел во двор из подъезда и гулял перед прохожими. По словам очевидцев, из головы у него торчал нож. «На Ленина, 39, мужик вышел полностью без одежды, да еще и в крови весь. Что происходит в Нижневартовске? Если кто-то не понял, то у мужика нож во лбу», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
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