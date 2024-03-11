В центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение — прямо под окнами мэрии. Фото

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Клипарт, разное. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай, маршрут16
Трамваи встали на проспекте Ленина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, напротив городской администрации, парализовало трамвайное движение. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU.

С чем связана остановка состава из двух вагонов, неясно. Подобный инцидент был и 7 марта — на улице Колмогорова на ВИЗе. Тогда причина была в отключении масляного выключателя на питающей подстанции.

На прошлой неделе мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную транспортную реформу. Одна из ее целей — серьезно обновить трамваи, автобусы и троллейбусы в городе. Предварительно инициативу на несколько миллиардов рублей поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина, напротив городской администрации, парализовало трамвайное движение. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. С чем связана остановка состава из двух вагонов, неясно. Подобный инцидент был и 7 марта — на улице Колмогорова на ВИЗе. Тогда причина была в отключении масляного выключателя на питающей подстанции. На прошлой неделе мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную транспортную реформу. Одна из ее целей — серьезно обновить трамваи, автобусы и троллейбусы в городе. Предварительно инициативу на несколько миллиардов рублей поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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