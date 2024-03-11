Трамваи встали на проспекте Ленина (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Ленина, напротив городской администрации, парализовало трамвайное движение. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU.
С чем связана остановка состава из двух вагонов, неясно. Подобный инцидент был и 7 марта — на улице Колмогорова на ВИЗе. Тогда причина была в отключении масляного выключателя на питающей подстанции.
На прошлой неделе мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную транспортную реформу. Одна из ее целей — серьезно обновить трамваи, автобусы и троллейбусы в городе. Предварительно инициативу на несколько миллиардов рублей поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.