В центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение — прямо под окнами мэрии. Фото

11 марта 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Трамваи встали на проспекте Ленина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина, напротив городской администрации, парализовало трамвайное движение. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. С чем связана остановка состава из двух вагонов, неясно. Подобный инцидент был и 7 марта — на улице Колмогорова на ВИЗе. Тогда причина была в отключении масляного выключателя на питающей подстанции. На прошлой неделе мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную транспортную реформу. Одна из ее целей — серьезно обновить трамваи, автобусы и троллейбусы в городе. Предварительно инициативу на несколько миллиардов рублей поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, напротив городской администрации, парализовало трамвайное движение. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. С чем связана остановка состава из двух вагонов, неясно. Подобный инцидент был и 7 марта — на улице Колмогорова на ВИЗе. Тогда причина была в отключении масляного выключателя на питающей подстанции. На прошлой неделе мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную транспортную реформу. Одна из ее целей — серьезно обновить трамваи, автобусы и троллейбусы в городе. Предварительно инициативу на несколько миллиардов рублей поддержал губернатор Евгений Куйвашев.