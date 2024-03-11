AFP: Макрон не может найти партнеров для поддержки Украины

11 марта 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Макрон призвал европейцев «не быть трусами» Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон, перешедший к жесткой риторике в отношении России, не может найти партнеров для поддержки Киева. Он столкнулся с трудностями в поиске сторонников, в том числе в вопросах поставки дальнобойных вооружений, пишет агентство Франс Пресс. «Идея была в том, чтобы помочь Киеву в новых поставках французских вооружений. Также заявить вместе с западными сторонниками о переходе на новый этап в поддержке Киева», — пишет агентство. Макрон планировал посетить Киев в середине февраля, но перенес визит «на середину марта». Со слов дипломатического источника агентства, Макрон хочет приехать на Украину «с конкретными результатами», которых пока нет. Макрон не исключил отправки западных войск на Украину. «И пошел еще дальше, призвав европейцев «не быть трусами», — отмечает агентство. Особенное раздражение это вызвало в Германии. НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину, а Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. НАТО или союзники по альянсу не являются стороной конфликта, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, перешедший к жесткой риторике в отношении России, не может найти партнеров для поддержки Киева. Он столкнулся с трудностями в поиске сторонников, в том числе в вопросах поставки дальнобойных вооружений, пишет агентство Франс Пресс. «Идея была в том, чтобы помочь Киеву в новых поставках французских вооружений. Также заявить вместе с западными сторонниками о переходе на новый этап в поддержке Киева», — пишет агентство. Макрон планировал посетить Киев в середине февраля, но перенес визит «на середину марта». Со слов дипломатического источника агентства, Макрон хочет приехать на Украину «с конкретными результатами», которых пока нет. Макрон не исключил отправки западных войск на Украину. «И пошел еще дальше, призвав европейцев «не быть трусами», — отмечает агентство. Особенное раздражение это вызвало в Германии. НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину, а Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. НАТО или союзники по альянсу не являются стороной конфликта, добавил он.