11 марта 2024

В Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге ночью возможен туман Фото:

В Свердловской области ночью 12 марта температура может приблизиться к -30 градусам. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Пик похолодания в Свердловской области придется на ночь 12 марта. Регион будет находиться под промежуточным гребнем повышенного атмосферного давления, который расположится между двумя частными циклонами. В результате в пониженных местах ночные минимумы могут приблизиться к -30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ночь 13 марта также ожидается холодной. Синоптик прогнозирует температуру до -25 градусов.

В Екатеринбурге днем 12 марта температура будет варьироваться от -5 до -7. Ночью обещают от -15 до -17, также возможен туман.

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В Свердловской области ночью 12 марта температура может приблизиться к -30 градусам. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Пик похолодания в Свердловской области придется на ночь 12 марта. Регион будет находиться под промежуточным гребнем повышенного атмосферного давления, который расположится между двумя частными циклонами. В результате в пониженных местах ночные минимумы могут приблизиться к -30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночь 13 марта также ожидается холодной. Синоптик прогнозирует температуру до -25 градусов. В Екатеринбурге днем 12 марта температура будет варьироваться от -5 до -7. Ночью обещают от -15 до -17, также возможен туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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