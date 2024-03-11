В Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы

12 марта 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ночью возможен туман Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Свердловской области ночью 12 марта температура может приблизиться к -30 градусам. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Пик похолодания в Свердловской области придется на ночь 12 марта. Регион будет находиться под промежуточным гребнем повышенного атмосферного давления, который расположится между двумя частными циклонами. В результате в пониженных местах ночные минимумы могут приблизиться к -30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночь 13 марта также ожидается холодной. Синоптик прогнозирует температуру до -25 градусов. В Екатеринбурге днем 12 марта температура будет варьироваться от -5 до -7. Ночью обещают от -15 до -17, также возможен туман.

В Свердловской области ночью 12 марта температура может приблизиться к -30 градусам. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Пик похолодания в Свердловской области придется на ночь 12 марта. Регион будет находиться под промежуточным гребнем повышенного атмосферного давления, который расположится между двумя частными циклонами. В результате в пониженных местах ночные минимумы могут приблизиться к -30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночь 13 марта также ожидается холодной. Синоптик прогнозирует температуру до -25 градусов. В Екатеринбурге днем 12 марта температура будет варьироваться от -5 до -7. Ночью обещают от -15 до -17, также возможен туман.