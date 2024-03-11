На Украине потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ

Для улучшения двусторонних отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем telegram-канале.
«Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить оказывать помощь Москве в «уклонении» от международных санкций.
Арахамия предложил конкретные шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди ключевых требований — освобождение политика Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Российской Федерацией.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.