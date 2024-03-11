На Украине потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ

12 марта 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

На Украине потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ ради нормализации отношений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для улучшения двусторонних отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем telegram-канале. «Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить оказывать помощь Москве в «уклонении» от международных санкций. Арахамия предложил конкретные шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди ключевых требований — освобождение политика Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Российской Федерацией.

Для улучшения двусторонних отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем telegram-канале. «Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить оказывать помощь Москве в «уклонении» от международных санкций. Арахамия предложил конкретные шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди ключевых требований — освобождение политика Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Российской Федерацией.