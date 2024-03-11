11 марта 2024

На Украине потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
На Украине потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ ради нормализации отношений Фото:

Для улучшения двусторонних отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем telegram-канале.

«Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить оказывать помощь Москве в «уклонении» от международных санкций.

Арахамия предложил конкретные шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди ключевых требований — освобождение политика Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Российской Федерацией.

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Для улучшения двусторонних отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем telegram-канале. «Тогда и нормализация отношений будет происходить легко», — считает Арахамия. Он уточнил, что Грузия также должна прекратить оказывать помощь Москве в «уклонении» от международных санкций. Арахамия предложил конкретные шаги, которые, по его мнению, способствуют восстановлению дружественных связей между Грузией и Украиной. Среди ключевых требований — освобождение политика Михаила Саакашвили и прекращение авиасообщения с Российской Федерацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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