В Тюменской области назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий

HeadHunter: тюменскому руководителю IT проектов предлагают 500 тысяч рублей

12 марта 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Тюменский руководитель IT проектов может зарабатывать от 500 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области больше всех получают руководители IT проектов и отдела продаж. Их зарплата составляет от 250 до 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «Руководителю IT проектов в регионе предлагают зарплату от 500 тысяч рублей. У соискателя должно быть высшее техническое или IT образование. При этом компания дает возможность дополнительного обучения, а также пятидневный график с гибким началом и окончанием рабочего дня. Помимо того, в области готовы платить от 250 до 600 тысяч рублей руководителю отдела продаж, который должен будет ставить цели, контролировать показатели и выводить на нужный результат», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. Также требуется стоматолог-ортопед. Опыт работы должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 300 тысяч рублей. Ко всему прочему авиакомпания Utair ищет в Тюмени командира воздушного судна Ан-24. У специалиста должно быть средне-специальное или высшее образование, а также общий налет не менее 2000 часов, налет в качестве КВС не менее 500 часов. Зарплату обещают до 400 тысяч рублей. Еще ООО «Строительный Двор» ищет DevOps инженера. Опыт работы должен быть от трех лет. Сотрудник будет заниматься созданием, развитием и эксплуатацией инфраструктуры в облаке Yandex Cloud, а также администрированием всей инфраструктурной обвязки нескольких проектов. Кандидату предлагается гибкий график и зарплату от 250 тысяч рублей.

