11 марта 2024

В ЯНАО перестроят здание культурного центра. Фото

В Муравленко к 2025 году полностью отреставрируют Дом культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Снимки зданий гостиница "Исеть", типографии "Уральский рабочий", ТЦ "Сити-Центр", загородной дачи архитектора Малахова и дома Белоусова. Екатеринбург, строительство, установка окон, ремонт
Работы завершат к 2025 году (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) начнут капитальный ремонт Дома культуры. В здании перестроят фасад и изменят внутренний дизайн. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

«В результате инженерных изысканий и обследований было принято решение о капитальном ремонте и переустройстве здания. Изменится фасад, приняв более эстетичную форму в городском стиле. Увеличатся площади для творческих процессов. Внутренний дизайн преобразит бывшие темные коридоры и фойе первого и второго этажей. Зрительный зал станет комфортным и современным», — рассказала Молдован в своем telegram-канале.

Капитальный ремонт охватит 2000 квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2025 год.

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В Муравленко (ЯНАО) начнут капитальный ремонт Дома культуры. В здании перестроят фасад и изменят внутренний дизайн. Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «В результате инженерных изысканий и обследований было принято решение о капитальном ремонте и переустройстве здания. Изменится фасад, приняв более эстетичную форму в городском стиле. Увеличатся площади для творческих процессов. Внутренний дизайн преобразит бывшие темные коридоры и фойе первого и второго этажей. Зрительный зал станет комфортным и современным», — рассказала Молдован в своем telegram-канале. Капитальный ремонт охватит 2000 квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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