В Муравленко (ЯНАО) начнут капитальный ремонт Дома культуры. В здании перестроят фасад и изменят внутренний дизайн. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.
«В результате инженерных изысканий и обследований было принято решение о капитальном ремонте и переустройстве здания. Изменится фасад, приняв более эстетичную форму в городском стиле. Увеличатся площади для творческих процессов. Внутренний дизайн преобразит бывшие темные коридоры и фойе первого и второго этажей. Зрительный зал станет комфортным и современным», — рассказала Молдован в своем telegram-канале.
Капитальный ремонт охватит 2000 квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2025 год.
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