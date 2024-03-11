Глава избиркома Курганской области назвал подвоз избирателей на выборы законным

12 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Для избирателей, находящихся в селах, будет возможен подвоз на участки и голосование в автобусах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев заявил, что объявление о подвозе избирателей и сам подвоз на участки не является нарушением закона и осуществляется для обеспечения их доступа к голосованию из удаленных населенных пунктов. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Объявление о том, что автобус подвозит избирателей на участки — не нарушение. В небольших деревнях и селах, где небольшое количество избирателей, участков нет. Если до ближайшего избирательного участка 10 км, в таких случаях голосование может проводится в автобусах или в здании ближайшего сельсовета. Это законная форма голосования. Мы приняли комиссией Курганской области это решение», — заявил Скиндерев. Он уточнил, что в регионе определено более 180 пунктов для подобной дополнительной формы голосования. Ранее URA.RU писало, что за выборами Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых камер. Также сообщалось, что для выборов были обучены две тысячи наблюдателей. При этом в регионе будут работать наблюдатели от кандидатов доверенных лиц Владимира Путина (около 700 человек) и кандидата от КПРФ Николая Харитонова (около 450 человек). Всего в выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леноид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков (Новые люди). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев заявил, что объявление о подвозе избирателей и сам подвоз на участки не является нарушением закона и осуществляется для обеспечения их доступа к голосованию из удаленных населенных пунктов. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Объявление о том, что автобус подвозит избирателей на участки — не нарушение. В небольших деревнях и селах, где небольшое количество избирателей, участков нет. Если до ближайшего избирательного участка 10 км, в таких случаях голосование может проводится в автобусах или в здании ближайшего сельсовета. Это законная форма голосования. Мы приняли комиссией Курганской области это решение», — заявил Скиндерев. Он уточнил, что в регионе определено более 180 пунктов для подобной дополнительной формы голосования. Ранее URA.RU писало, что за выборами Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых камер. Также сообщалось, что для выборов были обучены две тысячи наблюдателей. При этом в регионе будут работать наблюдатели от кандидатов доверенных лиц Владимира Путина (около 700 человек) и кандидата от КПРФ Николая Харитонова (около 450 человек). Всего в выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леноид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков (Новые люди).