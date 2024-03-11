За президентскими выборами в Курганской области будут следить сотни видеокамер

За голосованием будут следить 638 цифровых видеокамер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых камер. Они будут снимать рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«„Ростелеком“ подготовил систему видеонаблюдения на президентских выборах. С 15 по 17 марта 2024 года за ходом голосования в регионе будут наблюдать с помощью 638 цифровых камер. Они установлены в помещениях 319 участковых избирательных комиссий (УИК) во всех муниципалитетах Курганской области. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В помещениях УИК размещены по две компактные IP-камеры, а также коммутаторы для доступа в сеть и системы бесперебойного питания. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушить права избирателей на тайну голосования. «Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. В единый день голосования связисты будут работать в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций», — сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский. Архив записей будет храниться в течение трех месяцев официального опубликования общих результатов голосования.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В них могут принять участие более 655 тысяч жителей Курганской области. URA.RU писало, что более 25 тысяч курганцев хотят голосовать, не выходя из дома. Председатель избирательной комиссии региона Роман Скиндерев отмечал, что такой формат голосования будет удобен, в том числе, работникам оборонных предприятий.