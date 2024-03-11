Для выборов президента РФ в Курганской области обучили тысячи наблюдателей

В курганском избиркоме рассказали про обучение наблюдателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области для выборов президента Российской Федерации обучили тысячи наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов на брифинге в избиркоме, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас наша задача — готовность избирательных участков к выборам. Обучили около 2 000 наблюдателей. Они уже распределены по своим участкам. Списки мы уже подготовили и направили в территориальные избирательные комиссии. В этом году будет больше наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации», — рассказал на брифинге Белоусов.

Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев также пояснил, что наблюдатели от ОП закрывают практически все избирательные участки. При этом, также есть наблюдатели от кандидатов: большое количество от доверенных лиц Владимира Путина (около 700 человек), также есть наблюдатели от доверенных лиц кандидата Николая Харитонова (около 450 человек).

Отмечается, что для наблюдателей появилось новшество — они будут работать в приложении. В программе будет представлен «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Белоусов пояснил, что раньше наблюдатели получали его в бумажном варианте. Отмечается, что на базе курганского центра общественного наблюдения также завершили монтаж видеостены (через можно работать с видеонаблюдением).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых видеокамер. Они будут снимать рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.