11 марта 2024

Для выборов президента РФ в Курганской области обучили тысячи наблюдателей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, избирательная урна, голосование, избирательная кампания
В курганском избиркоме рассказали про обучение наблюдателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области для выборов президента Российской Федерации обучили тысячи наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов на брифинге в избиркоме, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас наша задача — готовность избирательных участков к выборам. Обучили около 2 000 наблюдателей. Они уже распределены по своим участкам. Списки мы уже подготовили и направили в территориальные избирательные комиссии. В этом году будет больше наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации», — рассказал на брифинге Белоусов.

Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев также пояснил, что наблюдатели от ОП закрывают практически все избирательные участки. При этом, также есть наблюдатели от кандидатов: большое количество от доверенных лиц Владимира Путина (около 700 человек), также есть наблюдатели от доверенных лиц кандидата Николая Харитонова (около 450 человек).

Отмечается, что для наблюдателей появилось новшество — они будут работать в приложении. В программе будет представлен «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Белоусов пояснил, что раньше наблюдатели получали его в бумажном варианте. Отмечается, что на базе курганского центра общественного наблюдения также завершили монтаж видеостены (через можно работать с видеонаблюдением).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых видеокамер. Они будут снимать рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

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В Курганской области для выборов президента Российской Федерации обучили тысячи наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов на брифинге в избиркоме, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас наша задача — готовность избирательных участков к выборам. Обучили около 2 000 наблюдателей. Они уже распределены по своим участкам. Списки мы уже подготовили и направили в территориальные избирательные комиссии. В этом году будет больше наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации», — рассказал на брифинге Белоусов. Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев также пояснил, что наблюдатели от ОП закрывают практически все избирательные участки. При этом, также есть наблюдатели от кандидатов: большое количество от доверенных лиц Владимира Путина (около 700 человек), также есть наблюдатели от доверенных лиц кандидата Николая Харитонова (около 450 человек). Отмечается, что для наблюдателей появилось новшество — они будут работать в приложении. В программе будет представлен «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Белоусов пояснил, что раньше наблюдатели получали его в бумажном варианте. Отмечается, что на базе курганского центра общественного наблюдения также завершили монтаж видеостены (через можно работать с видеонаблюдением). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 15 по 17 марта за ходом голосования на выборах президента РФ будут наблюдать с помощью 638 цифровых видеокамер. Они будут снимать рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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