11 марта 2024

Пермская актриса Катерина Шпица посетовала, что мало востребована в кино

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Катерина Шпица хочет больше сниматься в кино Фото:

Российская актриса Катерина Шпица из Перми считает, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала возраст.

«В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало», — сказал Шпица в интервью «Комсомольской правде».

Актриса заявила, что у нее есть вопросы «к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству идейности творцов». При этом отметила, что между количеством и качеством выбирает всегда второе: «Может, поэтому не так часто появляюсь на экранах».

Катерина Шпица снялась в десятках фильмов, среди которых «Экипаж», «Поддубный», «Метро». В 2024 году на экраны вышла лента «Он + Она», где Шпица играет главную роль.

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Российская актриса Катерина Шпица из Перми считает, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала возраст. «В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало», — сказал Шпица в интервью «Комсомольской правде». Актриса заявила, что у нее есть вопросы «к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству идейности творцов». При этом отметила, что между количеством и качеством выбирает всегда второе: «Может, поэтому не так часто появляюсь на экранах». Катерина Шпица снялась в десятках фильмов, среди которых «Экипаж», «Поддубный», «Метро». В 2024 году на экраны вышла лента «Он + Она», где Шпица играет главную роль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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