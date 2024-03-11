Пермская актриса Катерина Шпица посетовала, что мало востребована в кино

12 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Катерина Шпица хочет больше сниматься в кино Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская актриса Катерина Шпица из Перми считает, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала возраст. «В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало», — сказал Шпица в интервью «Комсомольской правде». Актриса заявила, что у нее есть вопросы «к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству идейности творцов». При этом отметила, что между количеством и качеством выбирает всегда второе: «Может, поэтому не так часто появляюсь на экранах». Катерина Шпица снялась в десятках фильмов, среди которых «Экипаж», «Поддубный», «Метро». В 2024 году на экраны вышла лента «Он + Она», где Шпица играет главную роль.

Российская актриса Катерина Шпица из Перми считает, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала возраст. «В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало», — сказал Шпица в интервью «Комсомольской правде». Актриса заявила, что у нее есть вопросы «к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству идейности творцов». При этом отметила, что между количеством и качеством выбирает всегда второе: «Может, поэтому не так часто появляюсь на экранах». Катерина Шпица снялась в десятках фильмов, среди которых «Экипаж», «Поддубный», «Метро». В 2024 году на экраны вышла лента «Он + Она», где Шпица играет главную роль.