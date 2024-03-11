Главы двух районов Перми рискуют лишиться должностей

Главы Орджоникидзевского и Кировского районов Перми рискуют лишиться должностей

12 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

К чиновникам накопились претензии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Индустриального района Перми Михаил Борисов и глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов могут лишиться должностей. Источник URA.RU в политэлитах региона заявил, что над этими двумя чиновниками «сгустились тучи». «Карабатов демонстрирует странное поведение: к нему и его решениям накопилось много вопросов. Но главная история в том, что он тесно связан с бывшим политическим вице-мэром, экс-главой Орджоникидзевского района Лидией Королевой», — отметил инсайдер. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая может идти в разрез генеральной линии администрации губернатора. Михаил Борисов излишне увлечен общественными проектами и мало внимания уделяет хозяйственным вопросам, добавляет другой источник. Он пришел на пост главы района с должности регионального куратора проекта «Единой России» «Городская среда». И в целом занимался всегда общественными вопросами. Еще один инсайдер считает вариант с отставкой Борисова в ближайшем будущем маловероятным. Например, по той причине, что он один из всех глав кто вытягивает все партийные проекты в районе. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU сообщили, что никакие кадровые решения пока не приняты. Евгений Карабатов работает главой района с весны 2018 года, Михаил Борисов — весны 2023 года. Контракты с главами заключаются на год. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что в подвешенном состоянии находятся главы Мотовилихинского (Игорь Сальников) и Свердловского (Александр Филиппов) районов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Индустриального района Перми Михаил Борисов и глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов могут лишиться должностей. Источник URA.RU в политэлитах региона заявил, что над этими двумя чиновниками «сгустились тучи». «Карабатов демонстрирует странное поведение: к нему и его решениям накопилось много вопросов. Но главная история в том, что он тесно связан с бывшим политическим вице-мэром, экс-главой Орджоникидзевского района Лидией Королевой», — отметил инсайдер. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая может идти в разрез генеральной линии администрации губернатора. Михаил Борисов излишне увлечен общественными проектами и мало внимания уделяет хозяйственным вопросам, добавляет другой источник. Он пришел на пост главы района с должности регионального куратора проекта «Единой России» «Городская среда». И в целом занимался всегда общественными вопросами. Еще один инсайдер считает вариант с отставкой Борисова в ближайшем будущем маловероятным. Например, по той причине, что он один из всех глав кто вытягивает все партийные проекты в районе. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU сообщили, что никакие кадровые решения пока не приняты. Евгений Карабатов работает главой района с весны 2018 года, Михаил Борисов — весны 2023 года. Контракты с главами заключаются на год. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что в подвешенном состоянии находятся главы Мотовилихинского (Игорь Сальников) и Свердловского (Александр Филиппов) районов.