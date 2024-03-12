Свердловский врач-участник СВО рассказал о своей большой мечте и угрозе для РФ

Депутат думы Екатеринбурга, врач и участник СВО Станислав Киселев пойдет на президентские выборы 15—17 марта, чтобы побороться за мотоцикл «Урал» и внести вклад в единение страны. В беседе с URA.RU он также обозначил, чем угрожает пассивность россиян.
«Безусловно, буду голосовать, а как можно иначе? У нас есть право на голосование, но у ответственного гражданина это обязанность — высказать свое мнение. Тем более в наше время важно как никогда показать единение нашего народа и партнерам, и оппонентам России. Что мы все участвуем в жизни нашей страны и без затруднений в одной волне идем на такой важный шаг — выборы», — сказал Киселев.
Он считает, что массовая явка лишит недоброжелателей возможности раскачивать ситуацию вокруг выборов. «Все равно будут обвинять в том, что все нечестно, все сфальсифицировано. А если будет небольшой процент [явки], то это даст лишний повод. Не надо его давать», — уверен статусный медик.
Киселев объяснил, почему важно проголосовать всем — независимо от политических взглядов и мнений. «Если ты не идешь на выборы, потому что считаешь, что проголосуешь так же, как многие, то и надо показать, что нас очень много таких в стране. Наоборот у всех родится уверенность, что это абсолютно верный выбор. А если ты думаешь, что твой голос никто не поддержит, и твое мнение отличное от большинства, то тем более надо идти голосовать! Даже если ты будешь один, на твоего кандидата обратят внимание и поймут, что и у него есть поддержка», — считает врач.
Тех, кто намерен в день выборов отсидеться дома, участник СВО со свойственной ему прямолинейностью причислил к стаду и сравнил с баранами, которые полагают, что у них есть пастух, который примет за них решение. «Не надо отсиживаться в кустах — это удел слабых. А русский народ совсем не такой, мы всегда были сильны духом», — сказал Киселев.
Сам он намерен проголосовать на своем участке в субботу, 16 марта. По собственному выражению — без барабанов, без флагов, обыденно. «Просто выполню свой долг, по-простому, получу монетку-медальку, поучаствую в викторине. Очень хочу мотоцикл „Урал“. Квартира это банально, а я хочу „Урал“ — таких мотоциклов больше не будет», — признался медик.
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