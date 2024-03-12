Мишустин рассказал, как скоро в России появятся новые нацпроекты

Мишустин: новые национальные проекты будут запущены в России в 2025 году

12 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал, что новые нацпроекты по поручению президента запустят в 2025 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новые нацпроекты появятся в России в следующем году. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии 11 марта. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». «Они [нацпроекты] должны быть нацелены на решение вопросов в части технологий сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники, машиностроения, космических, атомных технологий. Также крайне важно продолжить развитие наших городов, поселков и их социальной сферы, принять соответствующие меры по демографии, по поддержке материнства детства, по модернизации нашей системы здравоохранения», — рассказал о готовящихся проектах Михаил Мишустин. Премьер рассказал, что с 2025 года будет запущен нацпроект «кадры», а также: «семья», «продолжительная и активная жизнь» и «молодежь России». Для их реализации будет выделено дополнительное финансирование. «Результаты должны быть зримыми и понятными для людей, чтобы в итоге появились тысячи новых современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реновацию многие объекты культуры и высшего образования, чтобы была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта», — заключил Мишустин.

Новые нацпроекты появятся в России в следующем году. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии 11 марта. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». «Они [нацпроекты] должны быть нацелены на решение вопросов в части технологий сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники, машиностроения, космических, атомных технологий. Также крайне важно продолжить развитие наших городов, поселков и их социальной сферы, принять соответствующие меры по демографии, по поддержке материнства детства, по модернизации нашей системы здравоохранения», — рассказал о готовящихся проектах Михаил Мишустин. Премьер рассказал, что с 2025 года будет запущен нацпроект «кадры», а также: «семья», «продолжительная и активная жизнь» и «молодежь России». Для их реализации будет выделено дополнительное финансирование. «Результаты должны быть зримыми и понятными для людей, чтобы в итоге появились тысячи новых современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реновацию многие объекты культуры и высшего образования, чтобы была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта», — заключил Мишустин.