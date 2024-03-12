Клава Кока заработала больше всех звезд в Instagram*

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
За два года Клава Кока заработала на рекламе 43 млн рублей Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). За 2022—2023 годы артистка заработала там 43 млн рублей, следует из аналитики «Ассоциации блогеров и агентств».

«Лидер по абсолютному заработку в 2023 году Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей», — следует из данных АБА. Аналитики утверждают, что доход артистки упал на 600 тысяч рублей из-за снижения рекламных интеграций.

В рейтинг также попали блогерша Карина Нигай, заработав на рекламе за два года более 28 млн рублей, актриса Анна Хилькевич (17,8 млн), блогерша Карина Кросс (12,3 млн). Рейтинг закрывает блогер Дава — 7,6 млн рублей.

*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). За 2022—2023 годы артистка заработала там 43 млн рублей, следует из аналитики «Ассоциации блогеров и агентств». «Лидер по абсолютному заработку в 2023 году Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей», — следует из данных АБА. Аналитики утверждают, что доход артистки упал на 600 тысяч рублей из-за снижения рекламных интеграций. В рейтинг также попали блогерша Карина Нигай, заработав на рекламе за два года более 28 млн рублей, актриса Анна Хилькевич (17,8 млн), блогерша Карина Кросс (12,3 млн). Рейтинг закрывает блогер Дава — 7,6 млн рублей. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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