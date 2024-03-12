За пермяками будут следить сотни видеокамер с распознаванием лиц

12 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Все камеры подключат к системе «Безопасный город» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство безопасности Пермского края намерено расширить систему наблюдения «Безопасный город». Для этого в краевой столице за два года власти планируют установить сотни видеокамер с функцией распознавания лиц. «В Перми за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц. Всего в планах властей установить еще больше — 1400 камер. Все их подключат к созданной в 2023 году региональной системе „Безопасный город“. Для этого в региональном бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей», — сообщило 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого минтербеза. По данным издания, в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся на фасадах домов в центре Перми, у мемориалов, на мостах и в подземных переходах. Также камерами оборудуют часть скверов. Система «Безопасный город» разработана для контроля за государственными объектами, учебными заведениями, местами массового скопления людей. К ней есть доступ у властей, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

Министерство безопасности Пермского края намерено расширить систему наблюдения «Безопасный город». Для этого в краевой столице за два года власти планируют установить сотни видеокамер с функцией распознавания лиц. «В Перми за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц. Всего в планах властей установить еще больше — 1400 камер. Все их подключат к созданной в 2023 году региональной системе „Безопасный город“. Для этого в региональном бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей», — сообщило 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого минтербеза. По данным издания, в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся на фасадах домов в центре Перми, у мемориалов, на мостах и в подземных переходах. Также камерами оборудуют часть скверов. Система «Безопасный город» разработана для контроля за государственными объектами, учебными заведениями, местами массового скопления людей. К ней есть доступ у властей, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.