За пермяками будут следить сотни видеокамер с распознаванием лиц

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Все камеры подключат к системе «Безопасный город» Фото:

Министерство безопасности Пермского края намерено расширить систему наблюдения «Безопасный город». Для этого в краевой столице за два года власти планируют установить сотни видеокамер с функцией распознавания лиц.

«В Перми за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц. Всего в планах властей установить еще больше — 1400 камер. Все их подключат к созданной в 2023 году региональной системе „Безопасный город“. Для этого в региональном бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей», — сообщило 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого минтербеза.

По данным издания, в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся на фасадах домов в центре Перми, у мемориалов, на мостах и в подземных переходах. Также камерами оборудуют часть скверов. Система «Безопасный город» разработана для контроля за государственными объектами, учебными заведениями, местами массового скопления людей. К ней есть доступ у властей, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

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Министерство безопасности Пермского края намерено расширить систему наблюдения «Безопасный город». Для этого в краевой столице за два года власти планируют установить сотни видеокамер с функцией распознавания лиц. «В Перми за ближайшие два года планируют установить 1000 видеокамер с функцией распознавания лиц. Всего в планах властей установить еще больше — 1400 камер. Все их подключат к созданной в 2023 году региональной системе „Безопасный город“. Для этого в региональном бюджете на 2024 год предусмотрено 108 млн рублей, а в 2025 году — еще 148 млн рублей», — сообщило 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого минтербеза. По данным издания, в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся на фасадах домов в центре Перми, у мемориалов, на мостах и в подземных переходах. Также камерами оборудуют часть скверов. Система «Безопасный город» разработана для контроля за государственными объектами, учебными заведениями, местами массового скопления людей. К ней есть доступ у властей, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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