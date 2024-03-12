Свердловчане стали чаще летать в отпуск в Китай и Вьетнам

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти половина (49%) поездок свердловчан длились от одной до трех недель
Почти половина (49%) поездок свердловчан длились от одной до трех недель Фото:

В зимнем сезоне 2023 — 2024 года свердловчане больше всего выбирали Китай и Таиланд, чтобы отправиться в отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "МТС Travel".

"Китай в этом зимнем сезоне продемонстрировал самый существенный рост турпотока среди всех стран дальнего зарубежья. Жители Свердловской области ездили туда в семь раз чаще, чем в прошлом сезоне. Также в пять раз возросла популярность путешествий во Вьетнам", — говорится в сообщении. Еще одним из востребованных направлений оказалась Шри-Ланка. Свердловчане в три раза чаще посещали этот остров по сравнению с прошлым сезоном. 

Турпоток в дальнее зарубежье из Свердловской области за год вырос на 15%. Почти половина (49%) поездок длились от одной до трех недель. Еще 47% составила доля коротких поездок длительностью менее одной недели. 

Также популярным направлением дальнего зарубежья у жителей Свердловской области стал Таиланд. Почти каждая четвертая (22%) поездка была в эту страну. Далее с небольшим отрывом следуют Объединённые Арабские Эмираты. Жители региона совершили в ОАЭ одну пятую от всех визитов в дальнее зарубежье. В топ-5 популярных направлений для поездок этой зимой еще вошли Египет (15%), Турция (11%) и Индия (3%).

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В зимнем сезоне 2023 — 2024 года свердловчане больше всего выбирали Китай и Таиланд, чтобы отправиться в отпуск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "МТС Travel". "Китай в этом зимнем сезоне продемонстрировал самый существенный рост турпотока среди всех стран дальнего зарубежья. Жители Свердловской области ездили туда в семь раз чаще, чем в прошлом сезоне. Также в пять раз возросла популярность путешествий во Вьетнам", — говорится в сообщении. Еще одним из востребованных направлений оказалась Шри-Ланка. Свердловчане в три раза чаще посещали этот остров по сравнению с прошлым сезоном.  Турпоток в дальнее зарубежье из Свердловской области за год вырос на 15%. Почти половина (49%) поездок длились от одной до трех недель. Еще 47% составила доля коротких поездок длительностью менее одной недели.  Также популярным направлением дальнего зарубежья у жителей Свердловской области стал Таиланд. Почти каждая четвертая (22%) поездка была в эту страну. Далее с небольшим отрывом следуют Объединённые Арабские Эмираты. Жители региона совершили в ОАЭ одну пятую от всех визитов в дальнее зарубежье. В топ-5 популярных направлений для поездок этой зимой еще вошли Египет (15%), Турция (11%) и Индия (3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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