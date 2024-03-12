В Тюмени открылся первый ресторан сети Rostic’s. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, картофель фри, фастфуд, ростикс, rostics, rostic's
Первый ресторан сети Rostic’s в Тюмени открылся в ТРЦ «Галерея Вояж» Фото:

В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Об этом URA.RU сообщил один из жителей города.

«Rostic’s открылся в „Галерее Вояж“. Меню почти такое же, как в сети KFC. Какого-то ажиотажа вокруг открытия новой точки общепита не было. Когда я посетил ресторан быстрого питания, там было всего два клиента помимо меня», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что владельцы холдинга AmRest продали сеть ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес, решила, что после ребрендинга сеть будет переименована в Rostic’s.

Первый тюменский ресторан быстрого питания Rostic’s открылся в ТРЦ «Галерея Вояж»
Первый тюменский ресторан быстрого питания Rostic’s открылся в ТРЦ «Галерея Вояж»

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В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. «Rostic’s открылся в „Галерее Вояж“. Меню почти такое же, как в сети KFC. Какого-то ажиотажа вокруг открытия новой точки общепита не было. Когда я посетил ресторан быстрого питания, там было всего два клиента помимо меня», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что владельцы холдинга AmRest продали сеть ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес, решила, что после ребрендинга сеть будет переименована в Rostic’s.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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