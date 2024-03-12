В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Об этом URA.RU сообщил один из жителей города.
«Rostic’s открылся в „Галерее Вояж“. Меню почти такое же, как в сети KFC. Какого-то ажиотажа вокруг открытия новой точки общепита не было. Когда я посетил ресторан быстрого питания, там было всего два клиента помимо меня», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что владельцы холдинга AmRest продали сеть ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес, решила, что после ребрендинга сеть будет переименована в Rostic’s.
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