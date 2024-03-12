В Тюмени открылся первый ресторан сети Rostic’s. Фото

12 марта 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Первый ресторан сети Rostic’s в Тюмени открылся в ТРЦ «Галерея Вояж» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. «Rostic’s открылся в „Галерее Вояж“. Меню почти такое же, как в сети KFC. Какого-то ажиотажа вокруг открытия новой точки общепита не было. Когда я посетил ресторан быстрого питания, там было всего два клиента помимо меня», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что владельцы холдинга AmRest продали сеть ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес, решила, что после ребрендинга сеть будет переименована в Rostic’s. Первый тюменский ресторан быстрого питания Rostic’s открылся в ТРЦ «Галерея Вояж» URA.RU

В тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. «Rostic’s открылся в „Галерее Вояж“. Меню почти такое же, как в сети KFC. Какого-то ажиотажа вокруг открытия новой точки общепита не было. Когда я посетил ресторан быстрого питания, там было всего два клиента помимо меня», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что владельцы холдинга AmRest продали сеть ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес, решила, что после ребрендинга сеть будет переименована в Rostic’s.