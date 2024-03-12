Путин пообещал ускорить создание цифрового удостоверения многодетной семьи

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить работу по созданию цифрового паспорта многодетной семьи. Соответствующий вопрос он обсудит с министерством труда и социальной защиты. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
Сотрудник Минцифры Дмитрий Волков на встрече с президентом рассказал Путину о том, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере социальной защиты. Также работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. В ходе встречи президент спросил участника мероприятия о том, есть ли какие-то трудности при создании этого документа. «Пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим», — ответил Волков. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
На вопрос президента о том, почему долго проводится работа, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. «То есть Минтруд виноват?» — уточнил Путин. Представитель Минцифры сообщил, что это большая работа.
«Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю», — резюмировал Путин.
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