Путин пообещал ускорить создание цифрового удостоверения многодетной семьи

12 марта 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал обсудить работу по созданию цифрового паспорта многодетной семьи. Соответствующий вопрос он обсудит с министерством труда и социальной защиты. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Сотрудник Минцифры Дмитрий Волков на встрече с президентом рассказал Путину о том, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере социальной защиты. Также работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. В ходе встречи президент спросил участника мероприятия о том, есть ли какие-то трудности при создании этого документа. «Пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим», — ответил Волков. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На вопрос президента о том, почему долго проводится работа, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. «То есть Минтруд виноват?» — уточнил Путин. Представитель Минцифры сообщил, что это большая работа. «Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю», — резюмировал Путин.

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить работу по созданию цифрового паспорта многодетной семьи. Соответствующий вопрос он обсудит с министерством труда и социальной защиты. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Сотрудник Минцифры Дмитрий Волков на встрече с президентом рассказал Путину о том, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере социальной защиты. Также работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. В ходе встречи президент спросил участника мероприятия о том, есть ли какие-то трудности при создании этого документа. «Пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим», — ответил Волков. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». На вопрос президента о том, почему долго проводится работа, Волков ответил, что долго формируется нормативная база. «То есть Минтруд виноват?» — уточнил Путин. Представитель Минцифры сообщил, что это большая работа. «Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю», — резюмировал Путин.