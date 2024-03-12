Пентагон не смог объяснить применение Bradley в атаках ВСУ по России

12 марта 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

В Пентагоне отметили, что комментарий насчет Bradley сможет дать армия Киева Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Минобороны России о применении Украиной американских бронетранспортеров Bradley для прорыва границы с РФ в Белгородской области. Представитель военного ведомства США сообщил, что на этот вопрос могла бы дать ответ украинская армия. «У нас здесь нет этой информации», — передает ТАСС информацию от сотрудника Пентагона. Он отметил, что на этот вопрос смогли бы ответить ВСУ. Кроме того, представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о том, противоречит ли применение бронетранспортера военными Украины рекомендациям или инструкциям. Ранее их дал Вашингтон Киеву, чтобы использовать американское вооружение. В Минобороны России выпустили заявление о том, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины использовала БМП Bradley, чтобы прорваться в Белгородскую область. Однако боевые машины были ликвидированы. Также при этом был уничтожен личный состав ВСУ.

В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Минобороны России о применении Украиной американских бронетранспортеров Bradley для прорыва границы с РФ в Белгородской области. Представитель военного ведомства США сообщил, что на этот вопрос могла бы дать ответ украинская армия. «У нас здесь нет этой информации», — передает ТАСС информацию от сотрудника Пентагона. Он отметил, что на этот вопрос смогли бы ответить ВСУ. Кроме того, представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о том, противоречит ли применение бронетранспортера военными Украины рекомендациям или инструкциям. Ранее их дал Вашингтон Киеву, чтобы использовать американское вооружение. В Минобороны России выпустили заявление о том, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины использовала БМП Bradley, чтобы прорваться в Белгородскую область. Однако боевые машины были ликвидированы. Также при этом был уничтожен личный состав ВСУ.