Пентагон не смог объяснить применение Bradley в атаках ВСУ по России

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В Пентагоне отметили, что комментарий насчет Bradley сможет дать армия Киева Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Минобороны России о применении Украиной американских бронетранспортеров Bradley для прорыва границы с РФ в Белгородской области. Представитель военного ведомства США сообщил, что на этот вопрос могла бы дать ответ украинская армия.

«У нас здесь нет этой информации», — передает ТАСС информацию от сотрудника Пентагона. Он отметил, что на этот вопрос смогли бы ответить ВСУ.

Кроме того, представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о том, противоречит ли применение бронетранспортера военными Украины рекомендациям или инструкциям. Ранее их дал Вашингтон Киеву, чтобы использовать американское вооружение.

В Минобороны России выпустили заявление о том, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины использовала БМП Bradley, чтобы прорваться в Белгородскую область. Однако боевые машины были ликвидированы. Также при этом был уничтожен личный состав ВСУ.

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В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Минобороны России о применении Украиной американских бронетранспортеров Bradley для прорыва границы с РФ в Белгородской области. Представитель военного ведомства США сообщил, что на этот вопрос могла бы дать ответ украинская армия. «У нас здесь нет этой информации», — передает ТАСС информацию от сотрудника Пентагона. Он отметил, что на этот вопрос смогли бы ответить ВСУ. Кроме того, представитель американского военного ведомства не ответил на вопрос о том, противоречит ли применение бронетранспортера военными Украины рекомендациям или инструкциям. Ранее их дал Вашингтон Киеву, чтобы использовать американское вооружение. В Минобороны России выпустили заявление о том, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины использовала БМП Bradley, чтобы прорваться в Белгородскую область. Однако боевые машины были ликвидированы. Также при этом был уничтожен личный состав ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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