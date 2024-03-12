Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) использовала американские бронетранспортеры Bradley, пытаясь прорваться в Белгородскую область. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что противник был отброшен от границы России, понеся большие потери.
Ранее ВСУ пытались прорваться на территорию Курской и Белгородской области. Все атаки были отражены. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 60 солдат. Более подробно об этом — в материале URA.RU.
После этого армия Украины стала обстреливать область. Люди стали перебираться в пункты временного размещения, передает телеканал 360.
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) использовала американские бронетранспортеры Bradley, пытаясь прорваться в Белгородскую область. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что противник был отброшен от границы России, понеся большие потери. Ранее ВСУ пытались прорваться на территорию Курской и Белгородской области. Все атаки были отражены. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 60 солдат. Более подробно об этом — в материале URA.RU. После этого армия Украины стала обстреливать область. Люди стали перебираться в пункты временного размещения, передает телеканал 360.