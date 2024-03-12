Минобороны: ВСУ применили американские Bradley при атаке в Белгородской области. Видео

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Армия России уничтожила две БМП Bradley во время защиты Белгородской области от ДРГ Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) использовала американские бронетранспортеры Bradley, пытаясь прорваться в Белгородскую область. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что противник был отброшен от границы России, понеся большие потери.

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Ранее ВСУ пытались прорваться на территорию Курской и Белгородской области. Все атаки были отражены. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 60 солдат. Более подробно об этом — в материале URA.RU.

После этого армия Украины стала обстреливать область. Люди стали перебираться в пункты временного размещения, передает телеканал 360.

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Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) использовала американские бронетранспортеры Bradley, пытаясь прорваться в Белгородскую область. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что противник был отброшен от границы России, понеся большие потери. Ранее ВСУ пытались прорваться на территорию Курской и Белгородской области. Все атаки были отражены. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 60 солдат. Более подробно об этом — в материале URA.RU. После этого армия Украины стала обстреливать область. Люди стали перебираться в пункты временного размещения, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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