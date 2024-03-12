Мисс вуза ХМАО стала студентка, которая недавно вышла замуж. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Мисс СурГУ стала студентка Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж Фото:

Мисс Сургутского госуниверситета стала студентка четвертого курса Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж. Победительнице вручили корону и планшет, сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«В конкурсе красоты участвовали 9 студенток. Им предстояло пройти несколько этапов, включая презентацию своих визиток, дефиле, интеллектуальный поединок и творческие номера. Также девушки соревновались на скорость, перевязывая бинтами голову студентам, которые были на сцене в роли бойцов. По решению жюри титул „Мисс СурГУ“ с короной и подарочным планшетом получила Анастасия Раздобреева. Она учится на 4 курсе и недавно вышла замуж», — передает журналист агентства.

Из всех претенденток на корону Раздобреева особенно отличилась статусом жены в 21 год. Вместе с супругом она танцевала на сцене во время показа творческих номеров. «Этот год Владимир Путин объявил годом семьи. Неслучайно, что представитель студенческой семьи становится „Мисс СурГУ 2024“ Раздобреева Настя», — прокомментировал со сцены проректор вуза Святослав Болотов.

Ранее URA.RU сообщало о студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.

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Мисс Сургутского госуниверситета стала студентка четвертого курса Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж. Победительнице вручили корону и планшет, сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «В конкурсе красоты участвовали 9 студенток. Им предстояло пройти несколько этапов, включая презентацию своих визиток, дефиле, интеллектуальный поединок и творческие номера. Также девушки соревновались на скорость, перевязывая бинтами голову студентам, которые были на сцене в роли бойцов. По решению жюри титул „Мисс СурГУ“ с короной и подарочным планшетом получила Анастасия Раздобреева. Она учится на 4 курсе и недавно вышла замуж», — передает журналист агентства. Из всех претенденток на корону Раздобреева особенно отличилась статусом жены в 21 год. Вместе с супругом она танцевала на сцене во время показа творческих номеров. «Этот год Владимир Путин объявил годом семьи. Неслучайно, что представитель студенческой семьи становится „Мисс СурГУ 2024“ Раздобреева Настя», — прокомментировал со сцены проректор вуза Святослав Болотов. Ранее URA.RU сообщало о студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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