Мисс вуза ХМАО стала студентка, которая недавно вышла замуж. Фото

12 марта 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Мисс СурГУ стала студентка Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мисс Сургутского госуниверситета стала студентка четвертого курса Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж. Победительнице вручили корону и планшет, сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «В конкурсе красоты участвовали 9 студенток. Им предстояло пройти несколько этапов, включая презентацию своих визиток, дефиле, интеллектуальный поединок и творческие номера. Также девушки соревновались на скорость, перевязывая бинтами голову студентам, которые были на сцене в роли бойцов. По решению жюри титул „Мисс СурГУ“ с короной и подарочным планшетом получила Анастасия Раздобреева. Она учится на 4 курсе и недавно вышла замуж», — передает журналист агентства. Из всех претенденток на корону Раздобреева особенно отличилась статусом жены в 21 год. Вместе с супругом она танцевала на сцене во время показа творческих номеров. «Этот год Владимир Путин объявил годом семьи. Неслучайно, что представитель студенческой семьи становится „Мисс СурГУ 2024“ Раздобреева Настя», — прокомментировал со сцены проректор вуза Святослав Болотов. Ранее URA.RU сообщало о студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мисс Сургутского госуниверситета стала студентка четвертого курса Анастасия Раздобреева, которая недавно вышла замуж. Победительнице вручили корону и планшет, сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «В конкурсе красоты участвовали 9 студенток. Им предстояло пройти несколько этапов, включая презентацию своих визиток, дефиле, интеллектуальный поединок и творческие номера. Также девушки соревновались на скорость, перевязывая бинтами голову студентам, которые были на сцене в роли бойцов. По решению жюри титул „Мисс СурГУ“ с короной и подарочным планшетом получила Анастасия Раздобреева. Она учится на 4 курсе и недавно вышла замуж», — передает журналист агентства. Из всех претенденток на корону Раздобреева особенно отличилась статусом жены в 21 год. Вместе с супругом она танцевала на сцене во время показа творческих номеров. «Этот год Владимир Путин объявил годом семьи. Неслучайно, что представитель студенческой семьи становится „Мисс СурГУ 2024“ Раздобреева Настя», — прокомментировал со сцены проректор вуза Святослав Болотов. Ранее URA.RU сообщало о студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.