17 декабря 2023

Мордовская студентка выиграла корону конкурса красоты в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Мисс Финно-Угрии  — 2023 стала студентка из Мордовии Полина Антонова Фото:

Студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.

«Мы третий год принимаем этот конкурс, который реализуется университетами Асооциации финно-угорских университетов. Это большая миссия по сохранению народных традиций и национальных культур», — прокомментировала Шумакова.

За титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» соревновались девять конкурсанток из регионов, входящих в Ассоциацию. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».

Ранее URA.RU сообщало, что выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушка попала в топ-20 лучших участниц.

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Студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. «Мы третий год принимаем этот конкурс, который реализуется университетами Асооциации финно-угорских университетов. Это большая миссия по сохранению народных традиций и национальных культур», — прокомментировала Шумакова. За титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» соревновались девять конкурсанток из регионов, входящих в Ассоциацию. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций». Ранее URA.RU сообщало, что выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушка попала в топ-20 лучших участниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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