Студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.
«Мы третий год принимаем этот конкурс, который реализуется университетами Асооциации финно-угорских университетов. Это большая миссия по сохранению народных традиций и национальных культур», — прокомментировала Шумакова.
За титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» соревновались девять конкурсанток из регионов, входящих в Ассоциацию. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».
Ранее URA.RU сообщало, что выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушка попала в топ-20 лучших участниц.
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