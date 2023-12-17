Мордовская студентка выиграла корону конкурса красоты в ХМАО. Фото

18 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Мисс Финно-Угрии — 2023 стала студентка из Мордовии Полина Антонова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.



«Мы третий год принимаем этот конкурс, который реализуется университетами Асооциации финно-угорских университетов. Это большая миссия по сохранению народных традиций и национальных культур», — прокомментировала Шумакова.



За титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» соревновались девять конкурсанток из регионов, входящих в Ассоциацию. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».



Ранее URA.RU сообщало, что выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушка попала в топ-20 лучших участниц.

Студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова выиграла корону конкурса красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023», который прошел в Ханты-Мансийске. Торжественную церемонию посетила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. «Мы третий год принимаем этот конкурс, который реализуется университетами Асооциации финно-угорских университетов. Это большая миссия по сохранению народных традиций и национальных культур», — прокомментировала Шумакова. За титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» соревновались девять конкурсанток из регионов, входящих в Ассоциацию. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций». Ранее URA.RU сообщало, что выпускница Югорского госуниверситета Алена Харланова стала финалисткой Всероссийского конкурса «Мисс Россия». Девушка попала в топ-20 лучших участниц.